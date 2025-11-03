A quién apunta la misteriosa frase del Chiqui Tapia en redes sociales

Este lunes, el presidente de AFA escribió y subió un posteo muy particular en su perfil de "X".

Este lunes, en medio de otra fecha con muchas polémicas arbitrales en el fútbol argentino, Chiqui Tapia utilizó sus redes sociales para descargarse frente a uno de los máximos críticos en los principales medios. El presidente de AFA está visiblemente molesto con algunos periodistas que marcan los fallos de los jueces en las diferentes categorías.

Sin embargo, como el posteo en X (Twitter) no menciona a nadie en particular con nombre y apellido, quedó como una frase misteriosa.

No es habitual que el máximo referente dirigencial del fútbol argentino ataque particularmente a periodistas, algo que sí suele hacer su mano derecha en AFA y presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino.

"Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta", publicó el Chiqui en su cuenta personal.

La última referencia de los Juegos Olímpicos hace 29 años en Estados Unidos estaría vinculada a que en esa época Closs habría manifestado su interés en ser árbitro.

Quién sería el apuntado

Según trascendió, Tapia estaría enojado con el relator y periodista Mariano Closs, que está en ESPN y dejó hace poco Radio Splendid.

El conductor viene contando en su programa, F12, diferentes situaciones sobre el arbitraje, sobre el cual también opina de manera crítica junto a sus compañeros.

El tema arbitral es algo de casi todos los días, fundamentalmente los lunes, ya que además de los errores y horrores de los jueces en primera división, se suman los escándalos en las categorías de ascenso.

La semana pasada, luego del polémico Barracas 1-Boca 3, desde AFA suspendieron a Nicolás Lamolina y no a Silvio Trucco, quien estuvo en el VAR.

“A Lamolina no lo designaron ni para sacar un lateral. Cuando vi que no lo llamaron, revisé si el árbitro del VAR (Trucco) estaba. Será VAR en River vs. Gimnasia. Quiere decir que no le reprochan esa jugada a Lamolina porque quiere decir que Trucco no debió llamarlo. Deducción, lo limpiaron por echar a Tapia”, sostuvo Closs en ese momento.

Embed ESTO DE MARIANO CLOSS CONTRA CHIQUI TAPIA Y BARRACAS CENTRAL ES FANTÁSTICO



“Lamolina echó al hijo de Tapia y no lo designaron ni para sacar un lateral. No limpian a Merlos y Lobo Medina pero oh casualidad limpiaron a Lamolina tras echarle uno a Barracas. El mensaje es claro” pic.twitter.com/qUMGzMWxcX — SpiderCARP (@SpiderCarp23) October 29, 2025

Lamolina cometió un error al expulsar a Iván Tapia por doble amarilla, mientras que Trucco se "comió" las expulsiones de Rafael Barrios, quien golpeó a Miguel Merentiel, y la de Javier Ruíz, que le metió un planchazo descalificador a Milton Delgado, a quien podría haber lesionado gravemente.

Mientras que el hijo de "Pancho" fue parado por la dirección nacional de arbitraje, que encabeza Federico Beligoy, no ocurrió lo mismo con Trucco, que el último fin de semana trabajó normalmente en el partido que River perdió con Gimnasia, cotejo que no casualmente, también terminó con un bochorno arbitral encabezado por el tristemente famoso Nazareno Arasa.