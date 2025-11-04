Tras dejar afuera a su par de Lifune, el equipo de la Liga de Tandil salió campeón de la Copa País

El conjunto del centro de la provincia de Buenos Aires se quedó con el título al ganar la final por penales.

Luego de haber dejado afuera, entre otros rivales, al equipo de Lifune , este lunes el combinado de la Liga de Tandil se quedó con el título de la Copa País y de esa manera se clasificó a la Copa Argentina del año que viene.

El equipo Tandilense se consagró campeón luego de derrotar por penales a la Liga Cañadense, en la final disputada en el estadio de Douglas Haig, en Pergamino.

Tras un empate sin goles en los 90 minutos, el seleccionado bonaerense se impuso desde los doce pasos y logró el título en una competencia que reúne a ligas regionales de todo el país. Este triunfo, además, le otorga un premio histórico: la clasificación a la Copa Argentina 2026 .

Con este resultado, el seleccionado de la Liga Tandilense accedió automáticamente a la edición 2026 de la Copa Argentina, un hito para el fútbol de la ciudad y una oportunidad histórica para mostrarse en una competencia que reúne a clubes de todas las categorías del país.

El duelo contra el equipo de Lifune fue en cuartos de final, donde empataron 1 a 1 la ida en el estadio de Santamarina y los de Tandil se impusieron de visitante por 1 a 0 en la vuelta, con un gol de Bruno Chidichimo sobre el final del encuentro. Esa llave se resolvió en el estadio de Atlético Neuquén.

Futbol- Lifune vs Taldil (6)

Así fue la primera edición

La Copa País, organizada por la AFA y el Consejo Federal, busca fortalecer el desarrollo del fútbol regional y toma como inspiración a la antigua Copa Presidente de la Nación de las décadas de 1930 y 1940.

La edición 2025 contó con la participación de 77 selecciones integradas por futbolistas de diferentes edades, distribuidas en tres etapas: Ligas Regionales, Fase Regional y Fase Nacional.

El título de Tandil no solo reconoce el crecimiento del fútbol serrano, sino que también ratifica la importancia del certamen como plataforma de competencia y proyección para las ligas del interior argentino.

Futbol- Lifune vs Taldil (3)

Arrancan las semis en la Primera Nacional

El Reducido de la Primera Nacional ya tiene definidos a todos sus semifinalistas y las series que determinarán quiénes avanzarán a la gran final por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Este domingo se completaron los cuartos de final, con triunfos y definiciones que dejaron a Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires como los cuatro equipos que siguen en carrera.

El “Aurinegro” venció por 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en un duelo cargado de contexto tras la suspensión del partido de ida y la posterior sanción de la AFA al “Lobo jujeño”. El equipo dirigido por Leandro Gracián avanzó así a semifinales, donde se medirá con Deportivo Morón, que eliminó a Atlanta tras empatar sin goles en Villa Crespo y aprovechar la ventaja conseguida en la ida por 1 a 0.

La otra llave enfrentará a los dos Estudiantes, el de Río Cuarto y el de Buenos Aires. El conjunto cordobés superó con autoridad a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en la vuelta, tras igualar sin goles en el norte, y buscará meterse nuevamente en una final por el ascenso.

Por le lado del “Pincha” de Caseros se impuso por 1 a 0 sobre Tristán Suárez y completó el cuadro de semifinales que buscarán el segundo ascenso al Reducido de la Primera Nacional.

Las semifinales, al igual que los cuartos, serán series de ida y vuelta, y, en caso de igualdad en el resultado global, avanzará el equipo con mejor posición en la tabla. En cambio, la gran final del Reducido se disputará también en dos partidos, pero sin ventaja deportiva.

Los días y horarios de la ida de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional