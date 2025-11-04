Polémica en Lifune: inédita protesta y partido suspendido a los 10 minutos

Fue en el partido de la primera B del Oficial, donde Rivadavia de Cutral Co perdía de visitante con Río Grande.

Una vez más la polémica domina la escena en Lifune , que vive uno de sus momentos más controversiales respecto de la cuestión arbitral y otros menesteres. El último fin de semana, en la continuidad del Oficial B del fútbol de primera división de la provincia, Río Grande le ganaba 1 a 0 a Rivadavia de Cutral Co , cuando el equipo visitante realizó una inédita protesta contra la terna arbitral.

Los jugadores de Rivadavia se sentaron en el piso en reclamo por un gol anulado y el tanto convertido por el rival. Desde el club del interior consideraron injusta la primera decisión y también que el tanto de Río Grande había sido en posición adelantada. Al mismo tiempo, los ánimos venían caldeados desde el partido de reserva, donde la tarea arbitral también generó críticas.

Según pudo saber LMNeuquén, el enojo no es solo por lo ocurrido el fin de semana, sino que viene de varias fechas.

La iniciativa de hacer una "sentada" en el campo de juego tiene como antecedente previo la final del Federal A 2019, cuando San Jorge de Tucumán tomó esa medida a los 5 minutos del segundo tiempo en el partido de vuelta por el ascenso frente a Alvarado de Mar del Plata.

Pero las versiones sobre el mismo tema son opuestas, ya que otros actores de Lifune consideran que Rivadavia, que va último en la categoría, tomó la medida con el objetivo de que no le hicieran más goles y perjudicar a Río Grande (38 puntos), que está peleando el título con Añelo (38) y Esperanza (38) de Rincón de los Sauces.

El 1 a 0 parcial en el césped sintético de la Ciudad Deportiva será resuelto por el Tribunal de Disciplina de la liga.

En la pelea por el ascenso a la "A" de Lifune, la tabla también tiene a Los Canales (27), Deportivo Confluencia (27) y Unión de Zapala (26) con expectativas. El equipo de Plottier tiene un partido pendiente contra Bicicross de Senillosa (17).

No es la primera polémica del torneo

Hace algunas semanas, Unión de Zapala hizo pública su crítica para con el arbitraje, en un comunicado donde acusaron a los jueces de favorecer a los equipos de la capital en contra de los del interior.

El detonante fue un partido justamente contra Río Grande, que terminó 2 a 2 y donde los zapalinos quedaron muy enojados con la tarea arbitral.

Por su parte, consultado por este medio, el presidente Néstor Mingot aclaró que no había animosidad contra nadie y que lo veía como "un enojo porque les empataron un partido sobre el final”.

Las protestas contra los árbitros en el fútbol ocurrieron siempre, aunque en los últimos años con las redes sociales y mayor cantidad de medios difundiendo, se han hecho más notorias.

La final de la Copa Neuquén, donde Independiente de Neuquén le ganó por penales a Alianza, derivó en un comunicado institucional del Gallo protestando contra la tarea de Leandro Gatica y sus asistentes Lucas Hernández y Martín Molina.

Por su parte, el tercer capítulo del Regional Amateur dejó tres goles anulados que generaron polémica, como el de Bernardo Deliso para San Patricio contra Alianza y uno por lado en Maronese-Independiente.