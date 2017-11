Desesperado, Boy George busca prensa

“Ninguna persona me ha pedido que haga ninguna entrevista para Argentina? Excepto después de aterrizar desde un largo vuelo desde Nueva York. Si algún gran periodista desea chatear, soy libre en unas pocas horas. ¡Llámame!”, escribió Boy en su cuenta de Twitter mientras practicaba su español.

Sin embargo, el pedido del cantante tiene una explicación. Los miembros originales de Culture Club (Boy George, Roy Hay, Mike Craig y Jon Moss) recurrieron a las redes para emitir su “queja” ante la falta de promoción para su show.

Descargo

Algunos medios habían solicitado una entrevista con George cuando se supo que visitaría el país. Pero la respuesta recibida fue que ni él ni el resto de la banda estaban disponibles para dar notas. Algunos periodistas rápidamente contestaron el tuit del cantante para hacerle saber que no se trató de mala predisposición o desinterés.

Culture Club alcanzó la fama mundial gracias a hits como “Do you Really Want to Hurt me?” y “Karma Chamaleon”, pero luego de cuatro años de carrera, en 1986, el grupo se desintegró debido a las tensiones internas y el abuso de drogas por parte de algunos de sus integrantes.