“Dije ‘Año Nuevo, vida nueva’, no que iba a cambiar de posteos, la vida no es una foto”, postuló en relación con la frase con la que recibió el 2018 en las redes. “Voy a seguir sacándome las fotos que a mí me gustan”, exclamó orgullosa y explicó: “Quise decir que uno tiene otros planes, otros objetivos como la obra que estoy haciendo, que es algo nuevo, o la película que voy a hacer”.

¿Romance en puerta? “Ojalá llegue el amor este año”, pidió Sol y deslizó que ya tiene un candidato.