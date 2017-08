¿Dónde están los votos?

El mapa electoral que se configuró el 13 de agosto indica que quien gane el tercer lugar en octubre se quedará con la tercera banca, mientras que el cuarto no tendrá nada. ¿Y quién tiene los votos para hacer la diferencia entre el tercer y el cuarto lugar? Una respuesta certera vale una fortuna para Martínez y Rioseco, pero tal cosa no existe a esta altura de los acontecimientos. Entonces, las decisiones devienen de supuestos basados más en los prejuicios que en información recabada con algún reparo científico. Por ahora, el peronista y el fundador del Frente Neuquino le han apuntado sus cañones al electorado del MPN. Ambos suponen que ahí florecerán votantes disconformes con los lazos de amistad tendidos por el gobernador Omar Gutiérrez con el presidente Mauricio Macri. Por eso, Martínez endureció su discurso contra el gobierno provincial mientras que Rioseco salió a sumar a la dirigencia marginal del MPN, que se quedó afuera del armado del sector azul. ¿Están en el MPN los votos que le faltan a Martínez y a Rioseco para ganarse entre ellos? Según Gutiérrez, no. “Es una demostración más de que el MPN es el centro de la vida política de Neuquén”, remató el jefe del gobierno provincial.

Martínez y Rioseco dicen que buscarán entre el electorado del MPN los votos para entrar al tercer lugar.