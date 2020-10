Duhalde aseguró que el sindicalismo finalmente se unirá

Eduardo Duhalde aseguró ayer que "el peronismo está dividido", pero destacó que, de todos modos, "lo que la gente no sabe es que tenemos buena relación con todos, sólo que a veces se toman posiciones distintas. Pero estoy convencido de que se va a unificar el sindicalismo, que es necesario".

El ex presidente aclaró que "la unidad del justicialismo no alcanza" para superar la crisis de la Argentina, porque "se necesita la unidad nacional". Y a respecto puntualizó que "no podemos seguir peleándonos los políticos, peleando y echándonos la culpa unos a otros".