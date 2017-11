Echan a Úrsula Vargues por sus dichos antisemitas en Twitter

"Por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mí pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa. La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo y perdón por la sinceridad brutal que en las actuales condiciones no debes continuar en 'Nosotros'. No quería que lo supieras por terceros", relató en su programa El Tratamiento.

Úrsula Vargues

Esta mañana, la panelista pidió perdón esta mañana en el programa Nosotros a la mañana por sus polémicos dichos contra los judíos. El tema surgió por el tenso episodio que se vivió en la noche de los Martín Fierro de Radio.

Ante esa situación, ni el conductor del ciclo ni sus compañeros defendieron a la ex modelo, quien intentó aclarar sus declaraciones.

"No tengo problema con ninguna religión, malinterpretaron y me corrieron de lo que quería hacer foco", dijo Úrsula, que se había referido en su cuenta de Twitter a la discusión entre Diego Leuco y un productor que habría insultado a su padre.

Embed La religión ya no es una excusa para victimizarse. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Embed Se corrió el foco una vez más. Leucocito maltrató a su novia en público. No me importa si es negro, árabe, cristiano, ateo, judío o indio. NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

