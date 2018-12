“Están varados en el Puerto de Buenos Aires, cuando deberían haberlos trasladado al aeropuerto para volver en avión hasta Neuquén, y de allí en colectivo hasta Roca. Pero la empresa no cumplió con el contrato. Les mandaron dos colectivos viejos, sin aire acondicionado y sin comida, que ni siquiera los dejaron salir”, expresó la mujer.

Dijo que el viaje les costó $63 mil por cada estudiante, y que pocos días antes de partir les actualizaron la tarifa $15 mil más (con la excusa del dólar) y les hicieron adquirir un seguro obligatorio de $4500.

“En Brasil nada fue lo pactado. Los llevaron a hoteles de menor categoría, y en cada parada que hacían entre viaje y viaje no les daban la comida. Nosotros pagamos un paquete all inclusive, la máxima categoría, y no se cumplió”, criticó la mujer. Además, criticó que, a otros estudiantes, pero de una escuela privada les coordinaron un nuevo aéreo y pudieron volver a sus casas tranquilamente.

“En la empresa London Travel no nos dieron respuestas. Nos dicen que vayamos el lunes, que es feriado, para hablar sobre los incumplimientos. Nosotros los vamos a denunciar”, relató la mamá.

En el reclamo que hicieron en las oficinas en la mañana de hoy intervino la Policía.