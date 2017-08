“Fui a trabajar como todos los días y cuando iba en mi auto se me aparece de repente una camioneta de esas duras y yo ni siquiera la vi, se me cruzó mal y no llegué a frenar. Mi auto quedó destrozado, yo lloraba y me tocaba la cabeza”, explicó la voluptuosa joven y agregó: “Pensé que me había muerto”.

Entendiendo su grave falta, Sol reveló que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.