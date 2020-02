El Albinegro, a un triunfo de la zona de clasificación

El once inicial en el Albinegro no está confirmado, ya que no hubo tiempo para que el cuerpo técnico realice una práctica de fútbol. El objetivo pasó por recuperar físicamente al plantel, con el desgaste de los últimos partidos y los kilómetros recorridos en los últimos días.

Regenerativo

Los que estén mejor físicamente, volverán a estar en la formación titular. Los que no, serán reemplazos. Sin embargo, los buenos primeros 45 minutos en La Pampa, podrían inclinar la decisión del técnico Gustavo Coronel a repetir el equipo que empató 1 a 1 frente a Ferro el pasado viernes.

El Albinegro quiere aprovechar ese envión anímico e ir en busca de los tres puntos cuando se enfrenten a Peñarol. Los resultados que se dieron ayer, lo llenaron de expectativas, porque Sansinena y Camioneros perdieron y Ferro tuvo fecha libre. En ese contexto, en caso de ganar se ubicará en la sexta posición, un lugar más placentero, en el que quiere estar Cipo.

Sin embargo, no es sencillo, porque Peñarol tiene sus necesidades y obligaciones jugando en casa. El conjunto sanjuanino buscará ganar ya que se encuentra a dos puntos del descenso, que por el momento es territorio de Sol de Mayo de Viedma.

Pese a venir de una derrota ante Deportivo Maipú el último fin de semana, el técnico del conjunto sanjuanino, Cristian Bove, tiene pensado repetir la formación del último partido.

La fecha

Ayer, se despertaron los equipos que la vienen peleando de abajo y ganaron de visitante. Juventud Unida goleó 3 a 0 a Sansinena y Desamparados por la mínima se llevó los tres puntos en su visita a Viedma, para medirse contra Sol de Mayo. En tanto, Olimpo volvió a la victoria, de local contra Camioneros por 2 a 0.

Más tarde, Huracán de Las Heras le ganó 1 a 1 a Círculo Deportivo Otamendi. Y al cierre de esta edición, el líder Deportivo Maipú, visitaba a estudiantes.

En tanto, el cruce entre Deportivo Madryn y Villa Mitre se postergó para esta tarde a las 17, por el temporal climático en Chubut, seguido de incendios.

