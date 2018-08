El asambleísta patagónico analiza un día clave en AFA

Alberto Beacon, presidente de la liga rionegrina, es el único de los 14 asambleístas aptos para votar que representa a las Ligas del interior del país y a la Patagonia en especial.

Recién llegado a Buenos Aires desde Viedma, se refirió inicialmente al sucesor de Sampaoli. “El nombre de Almirón no lo sentí nunca acá en AFA y Gareca tiene contrato con Perú... Igual no creo que se limite a esos dos técnicos (suena también Pochettino y Aimar y Scaloni dirigirán los próximos amistosos). Para mí la selección mayor no necesita manager, para ese rol está el presidente de la AFA”, consideró el experimentado dirigente.

Respecto de las modificaciones en los campeonatos, opinó: “Todo lo que sea cambios acarrea temores. Pero es la manera de evolucionar. Eso sí, el tema es que lamentablemente siempre pierde el interior, si el futuro Nacional B se divide en zona Metropolinata e Interior, unos viajarán mucho y otros, casi nada. Pero era la manera de entrarles a algunos clubes, si no, no iban a aceptar los cambios. El tema es que la oferta por ingresos sea convincente y la acepten todos”, adelantó el influyente directivo. Y dejó entrever que “de los 4 o 5 ascensos del Federal A al Nacional B, será uno por región, no hay que ilusionarse con más”, culminó quien se jacta de “caminar hace 30 años el país por el bien del fútbol patagónico y del interior”.