El ataque comenzó con una puñalada por la espalda

NEUQUÉN

“El hecho empezó frente a la camioneta -en el patio de la casa- con la víctima de espalda al victimario”, aseguró el licenciado en criminalística que presentó la querella en el crimen de Jonathan Aguilera, el joven que fue asesinado de 16 puñaladas en noviembre de 2015. Por su parte, la defensa puso en duda sus conclusiones.

En la sexta jornada del juicio contra Martín Mansilla, acusado de homicidio simple en perjuicio de Jonathan Aguilera, se escuchó el testimonio del licenciado en criminalística Enrique Prueger, con más 30 años de trayectoria a nivel nacional y provincial.

Prueger explicó que de acuerdo con los indicios encontrados en la vivienda, se pudo establecer una secuencia del hecho con cuatro etapas. “En la primera, la víctima estuvo de espalda al victimario mirando hacia el espejo retrovisor y de frente a la camioneta”, comenzó Prueger al narrar una de las tres heridas mortales que sufrió Aguilera.

Se trata de una lesión arterial en el lateral izquierdo del cuello, la única en una zona descubierta del cuerpo. “Esa lesión agarró un paquete vascular que se proyectó perpendicularmente sobre el espejo”, detalló tras mencionar que probaron diferentes hipótesis, y sostuvo: “Es imposible que el victimario estuviera de frente a la víctima”. Al decir que no había otros indicios de agresión, como manchas de manos o de contacto, afirmó: “En nuestra opinión, es el momento en que se inicia la agresión”. Eso ocurrió en el lavadero de la vivienda, donde también la víctima sufrió otras lesiones en la parte posterior del cuerpo y en el costado izquierdo, producto de su rotación.

Luego enumeró la segunda etapa, dividida en dos partes, en referencia a que primero la puerta del lavadero estaba cerrada y después una tercera persona apareció en escena y la abrió porque el picaporte está del lado de adentro.

La tercera etapa es cerca del calefactor, donde la víctima dejó una mancha de una mano, como tratando de agarrarse, y la cuarta es en el pasillo, donde cayó desplomado boca abajo. “La víctima cayó boca abajo y luego fue girada y arrastrada hacia la vereda”, sentenció, y aclaró que antes de caer recibió otra de las heridas mortales a la altura del hígado.

Por su parte, los abogados defensores pusieron el foco en que el perito no estuvo presente en la escena del crimen. “Usted no estuvo en el lugar ni ordenó las tomas de las pruebas, ¿es cierto?”, le preguntó Horacio Ronda, a lo que el licenciado indicó: “Estar o no estar en el lugar poco importa si uno tiene trabajos bien hechos”.

Peritajes forenses

“Mansilla tenía sus capacidades íntegras”

Psicólogo

Respecto de Mansilla, el especialista forense Flavio D’Angelo señaló: “Se trata de una persona dentro de la media normal, sin características de trastornos mentales, aunque si enfermara tendría características hipomaníacas. Luego detalló que frente a una oposición Mansilla podría volverse más reactivo, irritable e incluso hostil. “No es una persona naturalmente violenta. El consumo de cocaína asociado a este perfil podría ser relevante, dado que es una droga activadora”, agregó D’Angelo.

Psiquiatra

Por su parte, el psiquiatra forense Edgar Blasco precisó: “Arribo a la conclusión de que al momento del hecho, Mansilla tenía sus capacidades psíquicas íntegras, podía comprender y dirigir sus acciones”. Además, afirmó que dadas las lesiones de defensa en Aguilera y Mansilla, infiere que pudo haber resultado muerto cualquiera de las personas que intervinieron en esa noche. “No se observan elementos psicopatológicos en Mansilla que haya que destacar”, concluyó Blasco.