Ni horno ni TACC: la receta del cheesecake saludable, un postre ideal para tu salud

Según lo señalan diversos sitios especializados en cocina, el cheesecake –o pastel de queso- es uno de los postres más consumidos del mundo (y tal vez uno de los más antiguos), que utilizan lácteos diferentes de la leche. En este artículo, te ofrecemos una receta imperdible para preparar cheesecake sin horno ni TACC.
Cabe recordar que la sigla TACC hace mención a una dieta sin gluten, que consiste en eliminar de forma estricta de la alimentación todos los productos que contengan o se cocinen con trigo, centeno, cebada y avena. De todos modos, es posible elaborar un delicioso cheeseckae cremoso y sin azúcar y cien por ciento saludable.
Para preparar un cheesecake sin horno y sin TACC, un auténtico postre saludable, es preciso apuntar los siguientes ingredientes y luego cumplimentar una serie de pasos para su elaboración:
Ingredientes:
Para la base:
- 1 taza de almendras o nueces.
- 8 dátiles sin carozo (remojados 10 minutos en agua caliente).
- 1 cucharada de aceite de coco.
- 1 pizca de sal marina.
Para el relleno:
- 300 gramos de ricota descremada.
- 200 gramos de yogurt natural sin azúcar (puede ser vegetal).
- 2 cucharadas de miel o stevia líquida.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Jugo y ralladura de ½ limón.
- 2 cucharaditas de gelatina sin sabor disueltas en ¼ taza de agua caliente.
Para decorar:
- Frutas frescas de estación (frutillas, arándanos, kiwi o duraznos).
- Coco rallado o chips de chocolate sin azúcar.
Cheesecake: la preparación
Para proceder a la preparación del cheesecake, es recomendable ajustarse a la siguiente guía:
Preparar la base:
- Paso 1: Procesar los dátiles con las almendras, la sal y el aceite de coco hasta obtener una masa grumosa.
- Paso 2: Colocar en la base de un molde desmontable (20 cm aprox.), presionar bien y llevar a la heladera 30 minutos.
Hacer el relleno:
- Paso 3: En un bol, mezclar la ricota, el yogur, la miel o stevia, la esencia de vainilla y el limón. Agregar la gelatina ya disuelta e integrar bien hasta que quede una mezcla homogénea.
Armar el cheesecake:
- Paso 4: Verter el relleno sobre la base fría y alisar la superficie con una espátula. Llevar a la heladera por al menos 4 horas (ideal de un día para otro).
Decorar y servir:
- Paso 5: Antes de servir, decorar con frutas frescas y un toque de coco o chips de chocolate.
Es posible hacer mini cheesecakes en vasitos individuales (para un brunch o para regalar). Por otra parte, es oportuno reseñar que casi todos los pasteles de queso modernos en los Estados Unidos utilizan queso crema; en Italia se utiliza requesón, mientras que en Alemania, los Países Bajos y Polonia se utiliza queso quark. Los pasteles de queso se hornean más fácilmente utilizando un molde desmontable a prueba de fugas, algunas recetas requieren cocción al baño maría para distribuir más uniformemente el calor.
