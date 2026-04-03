El tiempo en Neuquén: el pronóstico para este sábado y domingo

Cómo estará el tiempo en la capital y en el interior de la provincia según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del tiempo para este fin de semana en Neuquén capital indica jornadas frescas y con nubosidad variable, en un contexto de condiciones otoñales típicas de abril. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas moderadas y viento leve a moderado del sector noreste.

La temperatura máxima para este sábado rondará los 19 a 20 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 7 u 8 grados, con un día estable y sin precipitaciones previstas. Además, vuelves las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h por la tarde.

Para el domingo, en tanto, se espera un aumento de la nubosidad y condiciones algo inestables. La máxima estará alrededor de los 18 grados y la mínima cerca de los 9 o 10 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y viento leve a moderado con ráfagas de hasta 50 km/h.

El informe oficial del SMN señala que el fin de semana se mantendrá dentro de un patrón otoñal, con temperaturas templadas durante el día y mañanas frescas en la región.

Sur neuquino con clima más frío

En el sur de la provincia, San Martín de los Andes tendrá un fin de semana más fresco que en la capital.

El sábado se espera cielo mayormente nublado y temperaturas bajas, con máximas cercanas a los 11 o 12 grados y mínimas frías durante la mañana. El domingo continuará la nubosidad y el ambiente fresco, con condiciones inestables y temperaturas similares.

El panorama será típico de la zona cordillerana, con jornadas frías y mayor presencia de nubes en comparación con los valles.

Centro de Neuquén con nubosidad y descenso térmico

En Zapala, el pronóstico anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas que rondarán los 10 a 14 grados.

Para el domingo se prevé mayor nubosidad, descenso de la temperatura y viento moderado, en línea con el cambio de condiciones que afectará a toda la región durante el fin de semana.

Norte neuquino con tiempo estable y fresco

En el norte de la provincia, Chos Malal tendrá condiciones similares al resto del territorio neuquino.

El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas durante el día, mientras que el domingo aumentará la nubosidad y se registrará un leve descenso térmico, con viento leve a moderado y ambiente fresco.

De acuerdo con el SMN, el comportamiento del clima será homogéneo en gran parte de la provincia, con temperaturas otoñales, nubosidad variable y sin eventos meteorológicos significativos durante el fin de semana.