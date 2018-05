Todo empezó cuando Yanina Latorre le quiso sacar si ella se había acostado con el hijo de Carmen Barbieri. “Entonces tuvieron sexo, acá decí la verdad, querida”, fueron las palabras de una amenazante panelista. La respuesta de Romano no se hizo esperar y dejó descolocada a la rubia: “Te juro. Nada. Vos me preguntabas cómo tiene el ganso y no sé por qué no...”.

Ante el derrape en vivo, De Brito optó por pedir un tape con una nota de Laurita Fernández en medio de la carcajada generalizada mientras Yanina se agarraba la cabeza avergonzada.