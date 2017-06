En la emisión de ayer, Vanesa tomó la palabra y contó como vivió la situación: “Lo del viernes fue terrible, me quedé shockeada hasta la noche. Me quedé bastante mal, soy atleta, trabajo de esto, y una lesión es terrible. Me podría haber pasado a mí pero le pasó a Pame, y la verdad es que me puso bastante mal. Le mando un beso enorme, espero que se recupere pronto y a seguir”, manifestó la integrante del staff.

Por su parte, el Chino Leunis brindó detalles del estado actual de la participante y aseguró que está siendo tratada por uno de los profesionales en kinesiología más importantes del país. “Está con uno de los principales especialistas de Argentina en alto rendimiento. No es que fue a un kinesiólogo cualquiera, sino que es alguien que trabaja con atletas, lo que nos deja muy tranquilos. Muy pronto la van a poder operar, y ella y su familia están muy conformes con la alternativa que les conseguimos”, explicó el conductor del ciclo.