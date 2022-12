El diálogo de Perón con la Juventud Peronista

“Yo le dije: 'General, cuando usted vuelva al país estos muchachos van a querer mandar'. Y él me dijo: 'Cuando lleguemos a la Argentina, Jorge -que vamos a llegar, no tenga dudas- si estos muchachos se ponen duros, yo voy a tomar un vaso de agua, micrófono, les hablaré y les diré que se vayan a su casa tranquilos y me dejen gobernar. Y quédese tranquilo que van a cumplir'. Yo le dije: 'No van a cumplir. Se le van a oponer y le van a hacer la vida imposible, y acuérdese lo que le digo. Yo hablo todos los días con ellos y hablo mucho y cuando quiero persuadirlos de algo se encabritan y se ponen furiosos. No admiten un diálogo, quieren mandar. Lo respetan a usted; no se le oponen pero ellos quieren mandar'”.

Para un Perón que era un estadista adelantado a su tiempo. Que pensaba y hablaba del “universalismo”. Que estaba preocupado por el conflicto planetario del medio ambiente. Que soñaba con la Unidad Latinoamericana. Que había conocido las limitaciones del sistema comunista para resolver el problema de los pueblos (sistema que iría a colapsar 20 años después).

Que hablaba de la necesidad de ir a un sistema económico, donde el “afán de lucro este vallado por una justa distribución de la riqueza a favor de los que menos tienen”. Para ese Perón que había transitado 18 años de exilio, sorteando persecuciones, traiciones, intentos de borrarlo de la memoria colectiva y hasta intentos de cooptarlo.

Y que a su regreso, dos millones de personas se congregaban a recibirlo, depositando en el, la esperanza de todo un pueblo. Para ese Perón, no podía ser un obstáculo esa “muchachada apresurada”.

Ataques del ERP y la situación en Chile

A tres meses de gobierno popular el clima de violencia política se mantenía. En Mar del Plata, el 27 de agosto las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) asesinan al secretario general de la CGT local Marcelino Mansilla, la misma organización que el 24 de mayo mata al secretario general de SMATA Dick Kloosterman. Cuando Cacho El Kadri se presenta en la reunión con Peron, se ocupa de aclarar que lo hace como FAP-17 para diferenciarse de sus antiguos compañeros que mantienen la acción armada.

El ERP Ejercito Revolucionario del Pueblo, después que sus militantes fueran liberados de la cárcel el 25 de mayo, pasaron a la clandestinidad y siguieron realizando acciones militares. Pero el 6 de septiembre intentaron copar el Comando de Sanidad Militar en pleno barrio San Cristobal de Buenos Aires, resultando muerto el Coronel Julio Hardoy .

6 de sep tapa CL(1).jpg

Perón durante la reunión hará reiteradas menciones a la situación de Allende en Chile. Los diarios desde agosto dan cuentas del paro de camioneros (45 mil camiones incautados), paro de 140 mil comercios; paro de obreros mineros del Teniente; planteos de la Armada y la Fuerza Aérea; ola de atentados de la derecha y del MIR (izquierda) . El golpe se va a producir dos días después de la reunión, el 11 de septiembre.

Reunión previa con los jefes montoneros

El 6 de septiembre Perón había recibido en privado durante dos horas a los jefes de FAR y Montoneros Roberto Quieto y Mario Firmenich. De esta reunión no existe una versión completa. En su libro, José Amorín devela algunos detalles: “Perón les ofrece de mantener la JP, las cinco provincias que controlaba Montoneros, mantener la universidad, entre otras cosas, es decir les ofrece el futuro y les pide a cambio que no se metan con el tema sindical porque para el Pacto Social era clave y el sindicalismo era una herramienta estratégica.”

A la salida Firmenich declaró: “El poder político brota de la boca de un fusil. Si hemos llegado hasta aquí ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos; si abandonáramos las armas retrocederíamos en las posiciones políticas.”. Claro que los fusiles ya no eran usados contra un gobierno militar sino contra los rivales internos de Montoneros, y diecinueve días después, esos fusiles, iban acribillar al secretario general de la CGT Jose Ignacio Rucci.

firmenich auto.jpg

La reunión en Gaspar Campos

El encuentro había sido gestionado por Quieto y Firmenich, por pedido expreso del General. De la misma, participaron numerosas delegaciones de JP-JTP-JUP-UES y FAR-Montoneros, estaban presentes Cacho El Kadri como FAP17; la Juventud Sindical Peronista (JSP), Guardia de Hierro, el Frente Estudiantil Nacional (FEN), las Brigadas, el CNU y otros grupos menores.

Perón, micrófono en mano, dedicó dos horas a charlar de forma coloquial y fraterna con el nutrido grupo de jóvenes presentes, escuchando pacientemente cada una de sus intervenciones e inquietudes. Era “el Viejo” en su versión más pura y querible. Riéndose, cerrando el ojo cómplice, hablándole a sus “hijos”, diciéndoles que “hay que conversar, ponerse de acuerdo, dejarse de macanas…. y conocerse unos con otros, porque yo he visto muchas veces, hay algunos que se tienen rabia con otros y no los conocen (risas). Eso lo he observado en esta organización. Los veo que le cortarían la cabeza y usted le pregunta si lo conoce y no, no lo conoce (risas) (...) lo que hay que hacer es crear una generación de amigos, porque la amistad es sin duda una de las fuerzas más extraordinarias para cohesionar.”

7 sep tapa CL.jpg

La charla no tuvo tono de discurso ordenado, sino que fue desgranando distintos temas, sobre los cuales volvía cuando le hacían una pregunta o una acotación. Por lo tanto los párrafos extraídos a continuación no guardan el orden en que los dijo. Elijo iniciar, con una de las frases mas premonitorias de lo que va a suceder a partir del 24 de marzo de 1976.

"Todavía hay tipos que están mirando por debajo de la reja de los cuarteles"

“Algunos se apuran, y yo siempre digo, hay que andar con cuidado. Los otros días me encontré con unos muchachos y me dijeron por qué hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y entonces yo les dije: “Si ustedes quieren hacer igual que hace Allende en Chile, miren cómo le va a Allende en Chile”.

“Entonces hay que andar con calma, cuidado con eso, porque la reacción interna y apoyada desde afuera, es sumamente poderosa, y aquí todavía no se ha revelado el misterio; porque todavía hay tipos, que están mirando por debajo de la reja de los cuarteles para ver cuándo pueden salir y ustedes saben, cuando salen esos locos cómo la agrandan.”

“Entonces, a ese intento, hay que oponerle un poder político muy cohesionado y muy fuerte, solamente así se puede evitar que caigamos en nuevas deformaciones como las que pasaron en estos dieciocho años. Es decir, que este rabo está por desollarse todavía, ¿no? No nos hagamos ilusiones, ya demasiado se ha hecho, hasta alcanzar esto y cualquier otra… Quién sabe si nos pudiéramos salvar de la misma manera que hemos salvado esto.”

"Entre el tiempo y la sangre, elijo el tiempo"

“Los ingredientes de la revolución son siempre dos: sangre o tiempo, si se emplea mucha sangre se ahorra tiempo, si se emplea mucho tiempo se ahorra sangre…. Pero siempre es una lucha y yo soy partidario de gastar tiempo y no gastar sangre inútilmente. Porque, ¿qué hubiéramos obtenido? En una guerra civil hubiéramos destruido el país… Y después, ¿con qué hacíamos la guerra civil, muchachos? ….. Es decir, hay que pensarla muy bien. Los consejos que le di a Allende, no los ha cumplido y le va como le va, pobre. Hay que pensar que del otro lado hay una voluntad contrapuesta, que también tiene fuerza, y que no es cuestión de atropellar con la cabeza porque se rompe la cabeza, ¿saben…?”

“Entonces lo que hay que cambiar, paulatinamente y con gran prudencia, son las estructuras que conforman el sistema. Algunos quieren pasar de un sistema a otro, cambiando sistemas, no, no. El sistema no se cambia. El sistema va a resultar cambiado cuando las estructuras que lo conforman y lo desenvuelven se hayan modificado. ¿Y cómo se modifica eso? Hay un solo camino, que es la legislación. Hay que ir creando la legislación que modifique las estructuras.”

“Cuando se acuerden, el sistema va a estar totalmente cambiado. Para nosotros, ese es el camino.”

“No es de ninguna manera constructivo el romper el sistema. Fíjense ustedes, la Unión Soviética, por ejemplo, rompió un sistema y creó otro hace 66 años, y todavía no ha podido, a pesar de que los han ayudado todos… tiene que ir Brezhnev a pedir auxilio a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese sistema no es… Miren ustedes por ejemplo los países que salieron de la guerra hace 27 años en Europa. Miren por ejemplo Alemania, que quedó “pa’l gato”, estaba todo en el suelo, no había nada, hoy es el país más rico de Europa y con un sistema más apropiado de toda Europa. Vean ustedes que la legislación alemana sobre la cuestión social, etc., es magnífica. Magnífica porque han hecho un Estado moderno donde el esfuerzo es mancomunado y hay unas leyes perfectas”

“El peronismo no se ha destruido en estos 18 años, vean que en 18 años, primero nos trataron de romper por el terror, fusilaron una punta de gente, masacraron a otros. Bueno, se aguantó. Después hubo quien quiso asimilarnos, es decir incorporarnos, también le fue mal, y después los militares quisieron hacernos a patadas, tal como los militares hacen siempre; tampoco les fue bien. Pero el peronismo sigue en pie, sigue firme y se afirma cada vez más, porque frente a eso es como más se afirma.”

“Ahora, cada uno de los sectores nuestros debe tener una misión y de eso hemos conversado tantas veces. Indudablemente que dentro de esta misión cada uno cumple con el menor sacrificio posible, yo no soy partidario de emplear el sacrificio, más bien la inteligencia, que impide y evita el sacrificio inútil. Es decir, actuar inteligentemente.”

La juventud del 45 y la del 73

“Ahora, la organización sindical tiene su sector, que en este caso mantener esa organización era para nosotros decisivo. No hay que olvidarse, muchachos, que la juventud hizo el 17 de Octubre, pero fue la juventud de los sindicatos . La otra juventud estaba en contra de nosotros, esos salían todos los días a tirar piedras contra nosotros, en Trabajo y Previsión, yo cuerpié una piedra ahí y era la juventud de la clase media y los universitarios, que desde el principio no estuvo con nosotros. En cambio la juventud sindical, esa sí, esa se organizó y esa fue la que hizo el 17 de Octubre.”

“Claro, esto ha cambiado mucho porque también se ha ido abriendo paso la verdad y la razón y por otra parte el tiempo nos ha ayudad”

camps haidar con peron cl 30-8.jpg

No jugarse en una aventura generacional

“Y la juventud, que generalmente es impaciente, que normalmente es impaciente, es la que más debe acopiar paciencia. Lo que yo les puedo asegurar es que, en este grave problema en que nos encontramos, con una generación y otra generación y en el medio un gran vacío.”

“Ahora lo que yo les puedo garantizar es que en dos o tres años, este problema puede ser solucionado. Y pueden ustedes encontrar la nueva generación que ha de hacer el verdadero trasvasamiento generacional. Y a encontrar la situación y empezar ya, desde ahora, pero hay que empezar de abajo, hay que empezar desde abajo e ir poniendo como pensábamos nosotros desde hace rato ya, ir poniendo los hombres de gran experiencia y un muchacho al lado, para que se vaya haciendo, se vaya formando, y vaya adquiriendo experiencia, y algunas mañas también va a tomar de los viejos, pero… Pero todo eso les puede ser de utilidad.”

“Es decir, no jugarse en una aventura generacional y que puede conducir a un desastre, un desastre en el que ustedes mismos se van a matar unos con otros, como ya han empezado algunas veces a hacerlo, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Todo eso hay que ir puliendo, organizando, creando los seguros y reaseguros necesarios para que la juventud sea verdaderamente una juventud “de emergencia”, que va a tomar en su momento, no apresuradamente tampoco. No es ninguna ganancia para ustedes apechugar un problema como el que se está ventilando en este momento”

La organización presupone una unidad absoluta de propósitos.

“En eso creo yo que el defecto es no estar organizados. Ustedes no están organizados. Se han reunido, más o menos, pero eso no es la organización. La organización presupone una unidad absoluta de propósitos. Es de allí donde nace la cohesión de las organizaciones. No puede haber unos que piensen de una manera y otros que piensen de otra. Sí, todos tienen derecho a pensar como se les ocurra, individualmente. Pero en la organización no. La organización tiene un propósito, una misión y un objetivo, que aunque uno no esté de acuerdo, si sirve a esa organización, tiene que aceptar, porque es la mayoría. Porque es el pensamiento de la mayoría. Y si no está de acuerdo se va a su casa, ¿no? En esto no hay más…”

Servir a una causa

“La formación de los hombres es a fuerza de ese sacrificio, de ese trabajo, de ese esfuerzo, así se forman hombres, hombres con virtudes suficientes como para realizar. Realizarse durante su vida.

Por otra parte, yo siempre digo que “así como no nace el hombre que escape a su destino, no debiera nacer el que no tenga una causa para servir en su vida. Porque es la única manera de justificar su paso por la vida.”

“Hay hombres que son normales. Y han resultado grandes y verdaderos héroes de la humanidad, porque han sido hombres que sirvieron a una causa. En cambio hay hombres de un talento extraordinario que se pasaron la vida escribiendo novelitas. No sirvieron para nada. Entonces no son nada, a pesar de que son quizás genios. Pero el genio es genio cuando se aplica a una causa noble, por la cual se sacrifica y va adelante. Yo pienso así, pienso que no debía haber un hombre que no tuviese una causa para servir.”

Movimiento multifacético

“Tenemos, sí, una ideología y una doctrina dentro de la cual nos vamos desarrollando. Algunos están a la derecha de esa ideología y otros están a la izquierda, pero están en la ideología. Los de la derecha protestan porque estos de la izquierda están y los de la izquierda protestan porque están los de la derecha, y yo no sé cuál de los dos tiene razón en la protesta. Pero esa es una cosa que a mí no me interesa. Me interesa que exista un Movimiento que sea, diremos, multifacético, que tenga todas las facetas que un Movimiento debe tener. Esto no es un partido político; en consecuencia no puede ser ni sectario ni excluyente.”

“Yo siempre cito el ejemplo y ustedes ya lo conocen, de Remorino. Protestaba porque hay comunistas, decía él. Y estos otros que estaban a la izquierda protestaban por él, por los reaccionarios. Bueno, pero eso es lo que corresponde en un Movimiento. Los dos fueron buenos peronistas al final, cosa curiosa. Lo que me interesa a mí es eso.”

Conductor de la misión más ingrata de todas

“De la misma manera cada uno, dentro del movimiento, tiene una misión. La mía es la más ingrata de todas. Me tengo que tragar el sapo todos los días. Otros se lo tragan de cuando en cuando. En política todos tienen que tragar un poco el sapo, pero yo no, yo hago aquí de padre eterno. Bendigo orbe et urbi . ¿Por qué? Porque mi misión es esa. La misión mía es la de aglutinar al mayor número, porque la política tiene esa técnica, acumular la mayor cantidad de gente proclive o pensante hacia la finalidad y los objetivos que nosotros perseguimos.”

“Todo el que piense y sienta así, ahora, mañana o pasado, bien hecho. Ahora, dentro de eso hay distintas posiciones, a mí se me presentan todos los días esas fracciones divididas: ¡que estos son traidores!, y los otros que los traidores son los otros y yo siempre les digo lo mismo. Todo el que viene, dice: sí, pero nosotros tenemos razón, sí, tal vez a lo mejor sí, pero como yo no soy juez ni estoy para dar la razón… Yo estoy para llevarlos a todos, buenos y malos. Porque si quiero llevar solo los buenos voy a quedar con muy poquitos (risas), y en política con muy poquitos no se puede hacer mucho.”

“Es decir, que esto tiene una hermenéutica de la cual no se puede salir, porque si no es ir al fracaso. Hay otros que tienen otra misión, bueno… Que la cumplan ellos. Esta es mi misión, como digo es la más ingrata de todas, porque muchas veces llega un tipo que yo le daría una patada y le tengo que dar un abrazo. Pero la política es así, es un juego de ductilidad, y tolerancia y paciencia. ¡Pero qué paciencia hay que tener! Y, si no, no hay que meterse en esta, ¿no? (risas).”

El Perón que no escuchamos

Dicen que los hombres recién empezamos a escuchar a nuestros padres después de los 50 años y generalmente cuando ya no están en este mundo. Y Perón fue justamente “el Viejo” , así le decíamos en los años 70. Fue un poco el padre de nuestra generación. Un padre a quien no escuchamos, nos rebelamos e incluso nos enojamos con él. Por eso no es extraño que cincuenta años después lo estemos leyendo con nostalgia.

Por cierto un Perón hablando de ecología (cuando casi nadie conocía la palabra), hablando de la unidad continental, hablando de concertar ideas entre todos los partidos políticos por el bien de la Patria. Era un Perón al que muy pocos escucharon. Y así nos fue.

(*) El columnista es autor de “La Lealtad-Los montoneros que se quedaron con Perón” y “Salvados por Francisco”.