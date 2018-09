Matías Carrera sumará sus primeros minutos en la temporada y después de mucho tiempo volverá a jugar como lateral por derecha. De gran protagonismo en el ciclo de Duilio Botella, pero cumpliendo una función más ofensiva, como volante, el cipoleño ingresará por Braian Bortolotti. “No sé si es definitivo el once, pero estaba esperando la oportunidad, hace rato quería jugar y no se me daba la chance de entrar. Ahora que se me va a dar la tengo que aprovechar”, reconoció el defensor.

“El técnico me pide que cumpla con mi función natural de 4, hace mucho no me toca jugar en esa posición, generalmente lo hago de volante. Me pidió que haga lo que se hacer: primero defender, estar firme en el 1 contra 1, ser claro en las decisiones que voy a tomar y si me queda alguna chance de pasar al ataque que lo haga con confianza, que me sale bien, que trate de sacarme la presión de encima y que juegue como normalmente lo hago”, señaló Carrera.

Como una final

Carrera es uno de los jóvenes con experiencia dentro del plantel y entiende que el equipo tiene que buscar fortaleza puestas adentro. “En este momento tiene que haber un sellado hermético en los intereses que tiene el plantel. Por ahí se escucha que la gente está un poco impaciente y al no tener resultados, lógicamente exigen y exigen. Hay que ver que los resultados no se nos están dando, no porque nosotros no queramos, sino simplemente el fútbol es así, a veces te tocan malas rachas y tenés que dar la cara, sacar pecho y poner lo mejor en esta situación. El equipo sigue manteniendo la fe y tenemos con qué”, afirmó el lateral. Y añadió: “Tenemos jugadores que van a dejar todo en la cancha para cambiar esta situación y hay que confiar en eso y saber que el domingo es una final y la vamos a jugar como tal”.

--> El DT piensa en patear el tablero

El DT Víctor Zwenger probó una formación con 3 cambios: Matías Carrera por Brian Bortolotti, Ulises Romero por Gabriel Chironi y Germán Weiner por Diego Romero. El once sería con: Nico Caprio; Carrera, Franco Coria, Martín Zbrun, Jonathan Morales; Lucas Comachi, Fernando de la Fuente, Romero, Pablo Vergara; Weiner y Maxi Herrera.