El ex novio de Zaira está hasta las manos

Acusado de proxenetismo y explotación sexual de menores en Argentina, Punta del Este y Miami, Santos fue arrestado ayer en Núñez y quedó a disposición del juez federal Claudio Bonadio. Tenía un pedido de captura internacional emitido en Uruguay.

Según surge de la investigación, el dueño de Latin American Models integraba una organización internacional que operaba con una fachada de dos supuestas agencias de modelos destinadas a reclutar mujeres jóvenes, en especial modelos, a quienes les prometían un rápido crecimiento profesional. Una vez lejos de su país eran explotadas sexualmente y contactadas con clientes de alto estatus, dispuestos a pagar entre 1500 y 3000 dólares por sus servicios.

Maypi Delgado, Gisela Berger y Alexandra Larsson son algunas de las modelos que representaba Santos. Maypi Delgado, Gisela Berger y Alexandra Larsson son algunas de las modelos que representaba Santos.

El nombre de Santos sonó fuerte en la causa de Alberto Nisman, ya que era el representante de Florencia Cocucci, la modelo que viajaba con el fiscal, y por eso ambos debieron declarar en la Justicia.

Soy inocente: “Siempre se dicen cosas que no son. Confío en la defensa de Burlando”, dijo Santos.

¿Fiestas con Tinelli y Sofovich?

Si bien aún no trascendió el nombre de los empresarios, políticos y figuras de la farándula denunciados como clientes, el nombre de Marcelo Tinelli volvió a quedar pegado en medio del escándalo. En 2012, una publicación del portal Nova involucró al Cabezón y a Gerardo Sofovich en las orgías que organizaba en la disco INK Santos, a quien el propio Tinelli presentaba en Showmatch como “su amigo”.

Clérici fue la primera en hablar con los medios para no quedar pegada. Clérici fue la primera en hablar con los medios para no quedar pegada.

Sofía Clérici salió a despegarse

“Yo no era parte de la agencia. Trabajo de manera independiente como modelo. Me contratan, hago el desfile, cobro y me voy a mi casa. Esa fue la relación que tuve con esta persona”, sostuvo Sofía Clérici. La modelo contó que hace poco tuvo un altercado con el manager y su novia Bárbara Aguilera, quien la agredió en un boliche. “Yo estaba con Charlotte Caniggia y nos tiró un vaso de vidrio en la cabeza”, relató y agregó que Santos la amenazó con un mensaje de texto para que no diera a conocer el episodio.

Natacha Jaitt y una muerte polémica

“Todo vuelve. Rodrigo S. Mató a mi amiga Julieta Gómez. Su abogado? El siniestro de Fernanda burlanda”, disparó en Twitter ayer Natacha Jaitt, al enterarse del arresto del manager. Gómez, quien murió trágicamente en 2013, salía con Rodrigo Santos, hermano de Leandro. Jaitt contó que le advirtió que se estaba metiendo con gente pesada. “Él la llevó a su casa y la drogó. Se va a comer con sus padres en el mismo lugar y la dejó encerrada con llave, con un arma cargada con balas”, relató y agregó que toda la familia estaría implicada.