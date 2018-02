El Frente Neuquino apura la licitación de Pehuenche

El concejal Luis Durán dijo: “Lo que le estamos solicitando al Ejecutivo es que llamen a una licitación pública porque todavía tiene tiempo, creemos que esa es la salida que se tiene que dar”.

Los decretos que cedieron seis ramales del servicio de transporte público de Autobuses Neuquén a Pehuenche (primero el 2 y 17, a los que se sumaron luego el 3, 18, 401 y el 408) establecían que la empresa estaba habilitada para explotar las concesiones por un año, más otro de prórroga. Pasado este tiempo, le quedaban sólo 180 días tras la prórroga.

“Ahora estamos en estos 180 días. Incluso para las dos líneas que finalizan ahora en marzo todavía hay 60 días para resolver; por lo tanto, desde nuestro espacio político no vamos a avalar una contratación directa con la empresa”, enfatizó el edil.

Lo que está pidiendo el intendente Horacio Quiroga es que se apruebe una ordenanza de excepción para avalar la contratación directa a Pehuenche, unas concesiones valuadas cerca de los 480 millones de pesos. La propuesta desde el oficialismo es que siga funcionando la empresa hasta el 2022, cuando finaliza el contrato de Indalo en la ciudad.

Para Durán, los argumentos que dan desde el municipio son poco convincentes. “Dicen que no van a venir empresarios si no es por contratación directa. Nosotros decimos que si vinieron por dos, cómo no van a venir por cuatro años”, recalcó. Y agregó que consideran que la motivación que hay detrás de la urgencia por aprobar la contratación directa “es por un negocio entre Pehuenche y la Municipalidad”.

Por su parte, Francisco Baggio señaló que “esta vez desde el Ejecutivo municipal no pueden culpar a antiguas gestiones porque están incumpliendo una normativa que el mismo intendente firmó”.

Además, el edil denunció que se debería comenzar a “dar cumplimiento a las ordenanzas que ya están vigentes para el servicio público y no apurar por aprobar otras sin sentido”.