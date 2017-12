Una licitación a 2 años es inviable, según Pehuenche

“Todo dependerá de la seguridad jurídica que nos den para trabajar”, manifestó Federico Trasarti, dueño de la empresa, al ser consultado por LM Neuquén en medio de la polémica entre el intendente Horacio Quiroga y la oposición por la prórroga del contrato con la empresa, que vence en marzo para algunas de las líneas que tiene a cargo (ver aparte).

La incertidumbre llegó a las altas esferas de la firma. Mientras, los usuarios se preguntan qué va a suceder con un servicio que supo ganarse su lugar en el sistema de transporte público.

Trasarti se mostró expectante por la decisión del Concejo Deliberante, que es el organismo que tendrá la última palabra en la puja, y aseguró que la empresa aún no definió qué hará si se cae definitivamente la extensión del contrato. La única convicción en el seno de la empresa es que por dos años no le conviene concursar.

El subsecretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad, Fernando Palladino, sentó días atrás que una licitación a corto plazo no era recomendable, no sólo porque no permitiría amortizar la inversión, sino porque además no permitiría planificar los cambios que pretende implementar la gestión de Quiroga en el sistema.

“Cuando nos comuniquen su resolución, veremos qué posibilidades tenemos a mano. Si continuamos, dependerá de la seguridad jurídica que nos den”, advirtió el empresario.

“Pedimos la prórroga porque tenemos algunas líneas que están por vencer en marzo y otras que todavía están dentro del plazo de concesión”, precisó.

Pelea: La cesión a Pehuenche entró en la pelea política entre oficialismo y oposición.

11.000 pasajes por día vende Pehuenche en la ciudad

La empresa cubre los recorridos entre el este y el norte de la ciudad. Algunos los heredó de Autobuses Santa Fe y otros los ganó por la satisfacción municipal con sus servicios.

300 mil pasajeros

Pehuenche se fue quedando con distintos ramales progresivamente. Actualmente tiene en su poder seis de las 25 líneas que componen el sistema público de la ciudad: la 2, 3, 17, 18, 401 y 404, que conectan el este y el norte de la ciudad.

La empresa vende unos 330 mil pasajes por mes, un dato que da la medida de la importancia que tiene. Concentra el 18 por ciento de los pasajeros del sistema de transporte público, mientras que el 82 por ciento restante viaja en Autobuses Santa Fe.

“Nosotros creemos que el servicio es bueno porque tenemos un 97 por ciento de cumplimiento de frecuencias y la gente está contenta, aunque seguramente tengamos cosas para mejorar”, concluyó Trasarti.

Pehuenche ganó dos ramales en 2015, luego de que Indalo los cediera bajo la promesa de la Municipalidad de mantener los subsidios de Nación. Por el éxito de la medida, se sumaron cuatro líneas más en 2016.

“Si conviene o no, lo resolveremos más adelante, pero una licitación por dos años es inviable. Lo tienen que resolver el Municipio y el Concejo”, afirmó Federico Trasarti, propietario de la empresa Pehuenche

“No está claro qué subsidios nacionales recibe Indalo por los ramales que cedió a Pehuenche y tampoco si el Municipio da un subsidio propio”, dijo Luis Durán, concejal del Frente Neuquino que rechaza la prórroga

“Si los concejales de la oposición no toman una decisión pronto, los usuarios se van a quedar sin transporte porque Indalo renunció a las líneas”, dijo Fernando Palladino, Subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad

Sin consenso, no habrá otra sesión sobre la prórroga

El intendente Horacio Quiroga reactivará el trámite para la extensión de la concesión de líneas a Pehuenche en el período de sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante sólo si consigue un acuerdo político de antemano que le asegure la aprobación del proyecto.

La oposición rechazó con la vieja composición del cuerpo, que se renovó a la mitad desde el domingo, la iniciativa del jefe comunal que busca prorrogar por dos años la cesión del servicio de seis líneas a la empresa Pehuenche sin licitación de por medio.

Esto es para que extienda la prestación a cargo de la empresa hasta la fecha de vencimiento de la concesión que ganó por licitación la vieja Indalo, devenida Autobuses Santa Fe.

Quiroga entendió que lo mejor era prorrogar de forma directa el plazo de prestación, pero se topó con el rechazo opositor, que logró más de la mitad de los votos del Deliberante con la composición anterior para trabar los planes del oficialismo. Con el nuevo reparto de bancas, al quiroguismo debería sumar un voto a los siete propios para conseguir la aprobación de la ordenanza en cuestión.

El MPN, que ostenta la segunda minoría del cuerpo, avisó que no aprobará la extensión del contrato sin una licitación, al igual que el resto de los bloques minoritarios, entre los que el Frente Neuquino tiene dos miembros y el PJ, Libres del Sur y el FIT tienen uno cada uno.

Con ese panorama, en el gobierno municipal planteaban ayer un porvenir decadente para el transporte público de la ciudad, puesto que en marzo saldría del juego la empresa Pehuenche con sus colectivos.