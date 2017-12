Se complica la extensión de la concesión a Pehuenche

En la comisión de Servicios Públicos, presidida por Pablo Bascuñán (MPN), el proyecto del oficialismo no consiguió los votos necesarios para despacho y despertó polémica entre los legisladores.

El concejal Santiago Montórfano (Cambiemos) cuestionó la decisión de sus pares. “Esperábamos un gesto de madurez política para mantener un servicio que está funcionando bien”, detalló. El edil adelantó que si vence el contrato de Pehuenche, Autobuses Santa Fe volvería a hacerse cargo del servicio, lo que resentirá a las líneas que van a otros sectores de la ciudad.

“Critican constantemente el transporte público pero no acompañan a esta empresa que lo está haciendo bien. Si no logramos renovar el vínculo, estaríamos hablando de un retroceso”, aseveró.

“Complicidad”

Para Juan Zingoni (MPN), el Municipio les pidió autorización para hacer una contratación directa. “No vamos a ser cómplices de algo que pronto va a ser revisado por el Tribunal de Cuentas y por la Sindicatura Municipal. Debe llamar a licitación pública para que participen otras empresas”, sostuvo. “Se trata de un contrato de 400 millones de pesos”, indicó.

Por su parte, Fernando Schpoliansky (UNE) aseguró que el Ejecutivo no fue previsor, ya que mandó la solicitud sobre el cierre del período legislativo. En tanto, recordó que la Municipalidad ejecutó la contratación directa de Pehuenche por falta de oferentes en el mercado, a través de un decreto. Sin embargo, señaló que ese mecanismo sólo se puede usar una vez.

"Vinieron el 23 de noviembre a pedirnos que generemos una excepción por cuatro años para Pehuenche. No parece razonable que sea una contratación directa por esa cantidad de años", dijo, Fernando Schpoliansky, Concejal Frente Neuquino.

"Indalo tuvo la buena voluntad de ceder ese servicio. Autobuses Santa Fe tiene la capacidad para hacerse cargo del servicio, pero debería destinar 25 colectivos de otros ramales", dijo, Santiago Montórfano, Concejal Cambiemos

Para Palladino, tiene que seguir

Para el subsecretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad, Fernando Palladino, Pehuenche debería continuar con el servicio en el eEste de la ciudad porque cumple con las condiciones necesarias. “Hablamos de una buena prestación, con un cumplimiento de frecuencias del 97 por ciento y la aceptación del público”, aseguró.

El funcionario explicó que en transporte las licitaciones a corto plazo no son aconsejables. En tanto, adelantó que con la aplicación del Metrobús y la regionalización del sistema, habrá modificaciones sustanciales. “Hacer un contrato de dos años con una nueva empresa no tendría sentido. En 2020 hay que hacer la audiencia pública por la licitación de Autobuses Santa Fe y en 2021 deben estar listos los pliegos”, concluyó.

El concejal compartió la postura de Zingoni, al sostener que la Municipalidad tiene que convocar una licitación. “La opción que tiene es renovarle por 180 días más y hacer el llamado. No nos podemos olvidar que en el medio hay subsidios millonarios”, indicó.

Para el oficialismo no existe otra opción para garantizar la prestación. “El problema con la licitación es que sería por un plazo de cuatro años y no sería rentable para ninguna empresa, por lo que estimamos que no va a haber ofertas”, consideró Montórfano.

Empezó con dos ramales y luego sumó otros cuatro

La concesión del servicio de transporte de pasajeros urbano del este de la ciudad pasó a manos de Pehuenche en septiembre de 2015, luego de que Autobuses Santa Fe accediera a ceder dos ramales. Fue bien recibido y sumó más líneas.

El concejal Fernando Schpoliansky recordó que se trató de una contratación directa por decreto, ya que el acuerdo con la ex Indalo incluía una cláusula que preveía la incorporación de otra empresa de ser necesario.

Los ramales cedidos por Autobuses Santa Fe fueron el 2 y el 17, dos líneas que tenían baja demanda. La Municipalidad no tuvo que poner dinero por la transferencia de los colectivos. “La verdad es que funcionó bien porque se sectorizó el servicio. De esta manera, cuando se venció el contrato se autorizó una prórroga por un año más”, detalló el edil.

Por el éxito que registró la empresa rionegrina, en 2016 sumaron otras cuatro líneas por decisión del intendente Horacio Quiroga, que se entusiasmó con la incorporación de Pehuenche. Se trata de la 3, la 18, la 404 y parte de la 13, que iba a Parque Industrial. Aunque en esta ocasión el Ejecutivo tuvo que desembolsar un millón de pesos a modo de compensación por la renuncia al “derecho de exclusividad” de la ex Indalo.

Autobuses Santa Fe destinó los colectivos que anteriormente recorrían el este y el norte de la ciudad a reforzar el oeste, donde la demanda de los usuarios era mayor.

Pehuenche cobra subsidios por alrededor de 2 millones de pesos por mes. En tanto, el Municipio se comprometió a mantener los subsidios de la ex Indalo que provee Nación.

Por aquel entonces, Quiroga había manifestado que estos cambios llegaban para “terminar con el monopolio” en la ciudad y aseguró que no implicarían despidos en ninguna de las empresas involucradas. Ahora prevén cambios con la incorporación del Metrobús y la regionalización del sistema de transporte público.