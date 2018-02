Desde esta mañana, quienes viajen de un barrio a otro de la ciudad a bordo de un colectivo deberán pagar $18,07, en un boleto que se convertirá en el más caro de todo el país. Si bien el precio de un solo pasaje no parece excesivo, los usuarios que sentirán el impacto con más fuerza son aquellos que utilizan el servicio de manera regular y hacen entre dos y cuatro viajes por día.

Para ellos, el aumento del boleto implicará un gasto mayor en el presupuesto que destinan a los traslados dentro de la ciudad y que representará casi dos mil pesos en el caso de una familia tipo.

Para un vecino que vive en un barrio de la ciudad y trabaja en un comercio en el centro, hacer dos traslados le costará más de 36 pesos por día. Esa suma, en un mes de trabajo, se transforma en 867 pesos mensuales que se destinarán exclusivamente al transporte urbano.

El precio es aún mayor para los que trabajan doble turno y deben hacer dos viajes al centro; es decir, cuatro tramos de micro. Para ellos, el gasto de traslado para todo el mes asciende a los 1590 pesos, en caso de que trabajen cinco días a la semana y medio día los sábados, como es habitual en los comercios.

En los casos de las familias enteras que no posean un auto particular o que elijan el transporte público para ganar independencia y no pagar estacionamiento, deberán destinar cada mes al transporte un monto aproximado de 1950 pesos.

El cálculo se basa en el ejemplo de una familia de cuatro personas con dos adultos que pagan 12 boletos completos a la semana y dos niños o adolescentes que pagan el boleto subsidiado, que cuesta sólo 2,71 pesos para los estudiantes secundarios, 10 veces a la semana. La misma familia abonaba antes unos 1350 pesos mensuales por el mismo servicio.

A ese valor, en muchos casos, es necesario sumar otros traslados que se agregan al habitual viaje del hogar al trabajo o la escuela, y que incluye salidas de compras, viajes a un club deportivo o a visitar a otras personas. En ese caso, el presupuesto aumenta.

La nueva tarifa, que tiene un año de vigencia, incluye un aumento muy por encima de la pretensión de inflación fijada por el gobierno nacional y se suma a otros incrementos de precios, en servicios públicos y alimentos, que complican aún más la odisea de pagar todas las cuentas con los salarios vigentes que, en la mayoría de los casos, aún no fueron actualizados para este año.

El precio que deben pagar es aún mayor para los que trabajan doble turno y tienen que hacer dos viajes al centro.

Tarifas

Completa $18,07

Estudiantes prim. y sec. $2,71

Estudiantes terciarios $9,03

A. de casa, jub. y pens. $8,31

La Defensoría se mete en el debate por el transporte

Después del anuncio de incremento en los pasajes del colectivo, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén pidió que se derogue la ordenanza que le otorga facultades al Poder Ejecutivo para definir cuánto cuesta cada pasaje.

Según señalaron desde este organismo, la regulación del transporte público de pasajeros no sólo está estipulada en las ordenanzas 11641 y 11844 sino también en la Carta Orgánica municipal, que establece que es el Concejo Deliberante capitalino el encargado de regular el valor de este tipo de servicio público.

Poderes

Desde el organismo autárquico aclararon que el respeto a la división de poderes convierte en “indelegables” las facultades de cada uno de ellos y el artículo 67 delega a los concejales la fijación del precio del boleto.

Su postura se suma también a la de los concejales de la oposición, que solicitaron recuperar esta facultad que perdieron con la modificación de la ordenanza en el año 2015, cuando el Ejecutivo municipal pidió hacerse cargo del precio ante la dilación en la aprobación de nuevos costos en la tarifa del transporte público.

Siguen los cruces por la prórroga de Pehuenche

La puja entre el Ejecutivo y el Deliberante por el servicio de transporte se extiende más allá de la suba del boleto e incluye también la decisión de prorrogar o no el contrato de la empresa Pehuenche.

La prórroga fue cuestionada por la oposición porque implicaría omitir los mecanismos formales para concesionar el servicio. Por su parte, desde el Municipio alegaron que no extender este convenio implicaría una reducción de 25 unidades de la planta de colectivos actual.

“Hagan lo que les parezca que tienen que hacer”, les dijo el intendente Quiroga a los ediles durante la apertura de sesiones del Concejo. Desde las bancas aseguraron que aún no es seguro si van a extender o no el contrato. Aunque algunos se mostraron a favor de una postura que desmonopoliza el transporte, otros indicaron que necesitan más información para tomar una decisión al respecto.

LEÉ MÁS

El aumento del cole será a partir del 17 de febrero

Viajar en colectivo será un 30% más caro desde febrero

Concejales, a la carga en contra de la suba del boleto