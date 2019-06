El frío viene con producción récord de gas

Según indicaron fuentes del mercado a +e, si la demanda lo requiere, en los meses más fríos del año, los yacimientos neuquinos estarían en condiciones de alcanzar la marca histórica de 85,37 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) registrada en junio de 2004.

Hace 15 años, la mayor parte de la producción provenía del gigante Loma La Lata-Sierra Barrosa, el yacimiento de YPF que cambió la matriz energética de la Argentina, con unos 40 MMm3/d. El invierno pasado, produjo un promedio de 14 MMm3/d.

En los últimos años, la declinación de los campos tradicionales dio paso al fuerte crecimiento de la producción proveniente de las formaciones no convencionales.

En febrero pasado, Neuquén registró la producción más alta de la última década, con 73,5 MMm3/d (el 54,5% del total del país). El 45% de ese gas provino del shale de Vaca Muerta y el 22% de reservorios tight, con lo cual solo un tercio fue aportado por los viejos yacimientos.

“Hoy se está repitiendo lo que sucedía hace dos décadas, cuando la evolución de la producción acompañaba la demanda estacional”, indicó otra fuente de la industria. En los últimos meses se debió recortar la producción. YPF, la mayor productora del país y de la cuenca neuquina, hubo días que redujo unos 14 MMm3 por falta de mercado.

La petrolera nacional bajó la producción de pozos de gas seco de yacimientos convencionales, el más barato del mercado.

Ante un escenario de sobreoferta en los meses cálidos y de una baja del precio promedio del gas, la petrolera nacional decidió este año concentrar el 90% de sus inversiones en sus proyectos de petróleo de Vaca Muerta y postergar los yacimientos gasíferos.

El fuerte crecimiento de la producción de Neuquén se explica por la irrupción de Fortín de Piedra, el yacimiento de shale gas de Tecpetrol, que en marzo produjo 15 Mm3/d, según los últimos datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

En el acumulado de los 12 meses a marzo de 2019, la producción no convencional total creció un 37,6%. Si se descontara la producción de Fortín de Piedra, el incremento llegaría al 11,8%.

Ese proyecto fue el principal beneficiario del precio subvencionado por el Estado de 7,50 dólares por millón de BTU establecido por la resolución 46. La decisión del gobierno nacional de recortar los aportes al programa derivó en una demanda judicial por parte de la petrolera en reclamo de una millonaria suma que dejó de percibir.

El yacimiento podrá aportar hasta 17,5 MMm3 diarios en el invierno, que es la capacidad máxima actual de la planta de tratamiento.

Capacidad de transporte

La cuenca neuquina está en condiciones de transportar 92,5 MMm3/d a través de los gasoductos troncales Centro Oeste (34 Mm3/d), operado por TGN; Neuba I (31 Mm3/d) y Neuba II (15 Mm3/d), operados por TGS; y Pacífico(12,5 Mm3/d), que va hacia Chile.

La producción pico de Neuquén de 73,5 Mm3/d que se registró en febrero de este año podrá ser superada en el invierno por el aporte de nuevos yacimientos en Vaca Muerta que podrán comenzar a evacuar su gas cuando TGS inaugure en los próximos días la primera etapa del Gasoducto Vaca Muerta, que contará con una planta de acondicionamiento en Tratayén para adecuar la calidad del gas natural antes del ingreso a los gasoductos troncales, con una capacidad de 5 MMm3/d. Como la capacidad de los ductos troncales de la cuenca quedará al tope este año, Nación intentará avanzar el próximo mes con la licitación de un nuevo gasoducto hacia Buenos Aires (ver recuadro).

La irrupción de Fortín de Piedra con producción subsidiada y el nuevo esquema de comercialización produjo un cambio de paradigma en el mercado doméstico del gas.

Precios más altos

La provincia de Neuquén se verá beneficiada durante el invierno con una suba en la recaudación de regalías, ya que gran parte de su gas se direccionará al segmento residencial, que pagará el precio más alto del mercado. En el pasado, los hogares tenían el precio en boca de pozo más bajo y casi no se incrementó durante una década.

Con la nueva configuración de precios, la demanda domiciliaria -que es la que tiene prioridad de abastecimiento- pagará 4,62 dólares el millón de BTU (Mbtu), un 20% superior a la industria (u$s 3,8 Mbtu) y a lo que pagan por el gas argentino países vecinos como Chile (u$s 3,9); y un 80% superior al que pagará Cammesa para la generación eléctrica (u$s 2,59 Mbtu).

En este contexto, la llegada de la temporada de bajas temperaturas viene con más producción en Neuquén.