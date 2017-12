El fútbol argentino sonríe: vuelven los visitantes en 2018

En estos días la ansiada decisión finalmente fue tomada. El presidente del fútbol argentino lo anunció como una suerte de regalo navideño: “Después del Mundial vamos tener público visitante en la Superliga”.

La AFA intentó que los plazos para la vuelta del público visitante fueran menores, pero el mandatario afirmó: “La iniciativa que queríamos concretar era que la vuelta de los visitantes sea en este semestre, pero no se pudo. Estamos formando una comisión de miembros de la Justicia y de Seguridad para poder generar el regreso de los visitantes”. A su vez, el dirigente de Barracas Central resaltó la magnitud de la medida: “Es importante la vuelta de los visitantes en el fútbol argentino y también poder garantizarle la seguridad al hincha para que vaya a la cancha con la familia, porque todos queremos un fútbol mejor y sin violencia”.

Un asunto ineludible cuando se habla de la violencia en el deporte tiene que ver con los barra bravas. Respecto a ellos, el presidente de AFA sostuvo que se va a cambiar “con el compromiso de todos”. “El cambio lo estamos demostrando: si la Justicia, los dirigentes y los organismos de seguridad se comprometen, podemos lograrlo”, dijo, en alusión a la posibilidad de eliminar a los grupos que pretenden cometer hechos delictivos y están vinculados a un club, algo que parece muy lejano por el momento.

Por su parte, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, coincidió en la noción de que para llevar adelante la medida era necesaria la colaboración de todos los sectores que componen el fútbol y dijo: “Para que vuelvan los visitantes tiene que haber un compromiso de todos. Lo que hay que evitar es el riesgo”.

Tapia abarcó diversos temas durante una entrevista como las decisiones que tomó al frente del organismo nacional de fútbol, y resaltó la contratación de Jorge Sampaoli cuando argumentó: “Si Argentina quedaba afuera iban a pedir la cabeza de Sampaoli”. “Traerlo fue una apuesta importante”, dijo, y consideró que “hay oportunistas que esperaban que nos vaya mal”.

En sus declaraciones, Tapia también se refirió a su mandato al frente de la AFA y señaló: “El primer año fue muy bueno, pero fue particular por la herencia recibida. Hacía mucho tiempo que no se tenía un proyecto en el aspecto deportivo como el actual”.

Cuatro años sin visitantes

La prohibición para que el público visitante asista a los partidos se originó en 2013, pero antes ya había sido implementada en la Provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional junto a la AFA decidieron extender la medida a todo el país debido a un incidente que ocurrió durante ese año cuando en un partido disputado en La Plata entre Estudiantes y Lanús un efectivo policial disparó a un simpatizante granate y le ocasionó la muerte.

“Dejé la camiseta de lado”

Las suspicacias que siempre despierta la posibilidad de que un presidente de la AFA tienda a favorecer a un club por el que se siente identificado no son nuevas, y quizás es a lo que el hincha se acostumbró en mandatos anteriores. A Tapia se lo vincula a Boca, y, lejos de eludir el asunto dio su punto de vista sobre el tema: “Yo dejé mi camiseta de lado y no voy a negar que fui de ese club y que mis hijos son socios, pero me da risa cuando dicen que la AFA es de Boca”.