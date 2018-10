El futuro radiólogo que sueña con ganar el clásico

El sábado en La Chacra, el pibe de 21 años debutó como titular en el triunfo frente a Sol de Mayo y dejó una buena impresión. Incluso pegó un tiro en el palo.

“El fútbol es complicado y no se sabe lo que va a pasar. Soy de los que piensan que siempre hay que hacer algo más. De hecho mis viejos tienen una pequeña agencia de viajes en Roca y los día que puedo les doy una mano también. He tenido varias lesiones y eso me hizo abrir los ojos”, reflexiona la promesa del Rojo que ya se ilusiona con su primer clásico.

“Sería muy lindo jugar ante Cipolletti, aunque el técnico aún no me dijo nada. Si me toca, trataré de dejar todo”, prometió la joyita.

“Diego me pide que juegue simple, a uno o dos toques, que tengamos mucha movilidad los volantes y seamos opción de pase. Somos un equipo que tenemos que correr y meter los once”, analizó Canales. Sobre su historia futbolística comentó: “Jugué en Roca, hice inferiores ahí, en 2013 participé en el Argentino B. En su momento me fui a Lanús pero tuve una lesión importante y me volví. Desde el año pasado estoy en el Rojo y el sábado fue el primer partido como titular y contento por eso”, cerró el futuro radiólogo.