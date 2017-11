El Grana debe dar vuelta otra serie para festejar

En la primera mitad, el Granate le cedió la pelota a Gremio y se replegó en su campo cerrando los espacios y generando que el equipo local termine en un embudo o echando centros predecibles para que despeje la defensa. Y cuando tuvo la pelota intentó salir jugando, aunque no pudo tener mucho dominio producto de la presión del local. Sin embargo, pasada la media hora de juego empezó a plantarse mejor.

Así, a los 33 minutos llegó la primera jugada de peligro a favor de Lanús con un fuerte remate de Román Martínez que el arquero Grohe tapó bien. Y a los 39 tuvo la jugada de mayor riesgo del partido. El equipo de Almirón salió jugando desde el fondo y luego de más de 15 toques terminó con un centro de Gómez que fue despejado al córner.

De ese tiro de esquina Braghieri cabeceó fuerte la pelota de pique al piso y cuando se aprestaba a gritar el gol el arquero sacó una pelota de forma increíble. Cuando controlaba las acciones, Lanús le regaló al Gremio la posibilidad de ponerse en ventaja. Andrada dejó corta una pelota en la salida y Arthur con la portería libre remató afuera. Esa jugada revitalizó al local que fue a buscar aunque sin ideas claras.

"Tengo mucha bronca porque me amonestaron en el cierre del partido y me quedo sin la vuelta. Pero sé que los once que van a entrar lo van a dar vuelta en nuestra casa”. Diego Braghieri El defensor se perderá la final por acumulación de amarillas.

Presión de Gremio

En la segunda mitad el juego no cambió demasiado. Gremio tuvo el control de la pelota en campo rival pero con muchas dificultades para crear peligro en el arco Granate. A los 10, tuvo una aproximación con un disparo desde afuera del área que Andrada despejó bien.

Gremio seguía presionando en la salida al equipo visitando logrando sacarle el balón rápidamente. Y a los 17 Jailson tuvo una clara de cabeza tras un centro de la derecha pero molestado por la marca de Braghieri la tiró afuera.

Ya a partir de los 25 minutos, el Granate empezó, nuevamente, a tener más tiempo la pelota pero sin inquietar a Gremio. Aunque le servía para tomar aire y desgastar al rival que no paraba de presionar.

El partido se encaminaba a un empate, pero en una jugada que parecía no traer peligro llegó la apertura del marcador. Un centro largo al área tomó mal parada a la defensa granate para que Cícero mandara la pelota al fondo de la red luego de que Ramiro le bajara la pelota de cabeza.

En el cierre el partido se puso caliente por una fuerte patada a Aguirre, y luego por un penal que reclamó Gremio peor que el árbitro Bascuñán no dio.

La final está abierta y Lanús buscará, una vez más, dar vuelta la serie para un festejo continental.