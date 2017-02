El gremio vio el acuerdo como una salida a la crisis

La actividad laboral en los yacimientos no convencionales no estaba regulada. Los costos laborales de perforación son más altos que en el convencional.

La actividad laboral en los yacimientos no convencionales no estaba regulada. Los costos laborales de perforación son más altos que en el convencional.

NEUQUÉN

El titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, reconoció ayer que el acuerdo firmado con Nación, que propone la reactivación de Vaca Muerta mediante la baja en los costos de producción para atraer inversiones y la incorporación de una adenda para los no convencionales en el convenio colectivo de trabajo, “no es el mejor, pero es lo que hay”.

Indicó que sobre este tema no había un plan B, que nada indica que el precio del petróleo va a repuntar y que por esta razón todos los cañones van dirigidos a potenciar la producción de gas, del cual Neuquén está siendo punta con un plan de incentivo empresarial.

“Es para que sea sustentable en el tiempo y se pueda llegar al autoabastecimiento en siete u ocho años”, dijo el senador del MPN en declaraciones radiales.

“Nosotros arrugando la nariz, como quien dice apretando los dientes, tenemos que aceptar esto, porque era el único camino que nos quedaba”, expresó el sindicalista.

Aclaró que aquellos trabajadores que tomaron el retiro voluntario serán incorporados a una plan nacional por seis meses, que después entrarán en otro y que cuando “comiencen a moverse los equipos son los que tendrán prioridad para seguir trabajando”.

2000 petroleros se estima que cobrarán el subsidio. Ingresarán al Plan Nacional de Reconversión Productiva entre Petroleros Privados y Jerárquicos. Serán unos 200 millones de pesos durante unos seis meses, con posibilidad de renovar. El subsidio será de unos 20 mil promedio para los trabajadores. El aporte va sujeto a la antigüedad de cada empleado por lo que será un tope máximo. Algunos cobrarán menos.

Niega flexibilización

También volvió a señalar que la adenda incorporada al convenio no implica ningún tipo de flexibilización laboral, al contrario de lo que piensa su par sindical de Chubut, Jorge Ávila (ver aparte).

“El no convencional no lo teníamos legislado. El convenio colectivo no se modifica, sólo se incorpora una adenda, se siguen percibiendo las horas taxi en el convencional, los otros no porque no las hacen, por eso no hay flexibilización laboral, es una tarea nueva”, sostuvo.

En ese sentido, el sindicalista advirtió: “A las empresas que quieran sacar los pies del plato les vamos a pegar muy fuerte para que nunca más puedan trabajar en esta actividad. No queremos que toquen a los compañeros”.

Pero Pereyra también tuvo duros términos para quienes no cumplan con el convenio, más allá de las empresas. “Lo voy a decir delante de todos los contratistas de YPF que se va a hacer cumplir el convenio colectivo a rajatabla y el que no esté dispuesto a cumplir no podrá trabajar”, dijo.

Mientras tanto, el precio del petróleo no repunta y las empresas tienen que ajustar otros costos más allá de los laborales en la cuenca neuquina. No obstante, hay un compromiso de las operadores de invertir unos 5 mil millones de dólares durante 2017, algo que el gremio quiere ver reflejado a corto plazo en la provincia.

La adenda al convenio colectivo de trabajo, para regular la actividad laboral en la formación Vaca Muerta, fue firmada el martes de la semana pasada en un acto en Casa de Gobierno del que participaron el presidente Mauricio Macri, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Triaca.

TODOS LOS DÍAS

El subsidio generó récord de listados en las empresas

Decenas de carpetas con listados de empleados del 90% de las empresas petroleras de la cuenca neuquina ingresaron en estos días a la sede regional del Ministerio de Trabajo de la Nación. Las mismas serán giradas a Buenos Aires para que los retiros voluntarios pasen al Programa de Reconversión Productiva. Si la actividad mejora y se suben equipos de perforación, los trabajadores del listado tendrán prioridad para volver a ingresar a las empresas. Las carpetas se enviaron no sólo de compañías petroleras que realizan tareas en los pozos, sino también de servicios y otras que no tienen vinculación directa con la actividad hidrocarburífera.