El insólito pedido de Flor Peña a Marcelo Tinelli

“Estoy buscando un trabajo donde preferentemente se me vea de la cintura para arriba”, escribió Flor en la red social del pajarito. “Rodillas, abdomen y tren inferior se encuentran severamente deteriorados”, fue la explicación de la ex Casados con hijos, haciendo referencia a su reciente maternidad.

Embed Señor @cuervotinelli quería ofrecerle mis servicios para ser jurado del Bailando 2018 ya q estoy buscando un trabajo donde preferentemente se me vea de la cintura para arriba. Rodillas,abdomen y tren inferior se encuentran severamente deteriorados. Aguardo respuesta att Sra Peña — Florencia Peña (@Flor_de_P) 3 de febrero de 2018

Embed Le agradezco su pronta respuesta y quedo a disposición. Tenga en encuesta q tengo conocimientos básicos de computación, inglés... so so, pero siempre predispuesta a aprender. Att Sra Peña https://t.co/ff2BkQNcSU — Florencia Peña (@Flor_de_P) 3 de febrero de 2018

No la descarta

La respuesta del conductor no se hizo esperar y siguiendo con el tono de los tuits de la actriz, respondió: “Hola señora @Flor_de_P. Nos interesan mucho sus servicios. Quédese tranquila, que en el caso de hacer esto efectivo, usted permanecerá siempre sentada detrás del escritorio. Mañana lo hablaremos con los productores responsables del #Bailando2018, @elchatoprada y @hoppefede”, escribió Marcelo, mientras disfruta sus vacaciones familiares..

La Bomba también se anota

Gladys la Bomba Tucumana expresó sus ganas de sentarse en el sillón que dejó Pampita en el jurado. “No sé si me convocarán. Si me llaman, lo pensaré con mi hijo y con mi manager. Me encantaría ocupar el lugar de Pampita en el jurado, porque yo sería la voz del pueblo”, afirmó la cantante.