El juez de la polémica Madryn-Cipo estará el domingo en La Chacra

Neuquén.- Los antecedentes no lo ayudan demasiado. Ya antes de aquel partido en Madryn entre el Deportivo y Cipolletti se había puesto un manto de sospecha porque dirigía por cuarta vez seguida ese mismo partido allá y siempre había ganado Madryn. Y luego, lo más conocido: cobró un penal que no fue y el ahora ex entrenador de Cipolletti, Víctor Zwenger estalló de la bronca y tiró la frase que se hizo viral: “Le pagan una puta o un avistaje de ballena a los árbitros y te dejan sin nada”.