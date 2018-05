El Kun está resentido

Todo ocurrió en un boliche, lugar en el que se citaron varios de los jugadores para celebrar la nueva conquista del club. Mientras sonaba el tema “Bella”, de Wolfline, el futbolista lanzó: “Para vos, traidora, traidora!”.

Minutos después, la cantante de cumbia compartió un enigmático mensaje en su instagram, el cual estaría relacionado a las palabras del Kun. “Vos mujer. Te merecés que alguien te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos. Un ‘puta’ sólo habla de lo insignificante que es ese hombre. No habla de vos, habla de él. ¡Que te respeten!”, escribió Karina.

Karina y Sergio se separaron el año pasado, luego de 5 años de intenso romance. Según la información revelada por el chimentero Luis Ventura, su distanciamiento estaría relacionado a Gianinna Maradona, madre del único hijo del futbolista y además ex pareja. “El factor Gianinna está todo el tiempo. Donde pesca que la Princesita se va de viaje con el Kun le enchufa unas vacaciones, entonces entran a tironear para ver quién se queda con el nene”, contó el periodista.

Aunque muchos esperaban una confirmación de esa versión, o bien una desmentida, la ex pareja se llamó al silencio y mantuvo bajo siete llaves los motivos de su separación.

Hasta antes de la aparición de este video, e incluso ya separada del futbolista, Karina habló siempre con mucho respeto de su ex y aseguró que lo recordaba con mucho amor. “Me doy cuenta de que la gente quizá espera que yo me siente a hablar mal, a tirar alguna indirecta con mis canciones. En cuanto a él, tengo mucho respeto. No voy a tocar el tema porque no me siento con derecho, porque siempre cuidé la relación. Además, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni algún rencor o algo como para aprovechar y salir”, expresó la cantante en una entrevista en Morfi, en septiembre del año pasado.

Todo registrado: El video fue publicado por Nicolás Otamendi en su Instagram Stories.

