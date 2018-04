Consultada por el rumor que lanzó Luis Ventura hace unos días sobre una reconciliación entre el Kun y su ex Gianinna Maradona (desmentido por la misma hija de Diego), la cantante tropical expresó: "Lo escuché. No voy a decir que no, pero en eso no me meto. Así sepa o no, siempre trato de no opinar sobre temas que no me corresponde. Hoy ese tema ya no me corresponde".

"¿Quedó bien la relación? Porque ustedes eran una familia prácticamente...", inquirió la cronista del envío de Ángel de Brito. "Yo siempre viví acá (en la Argentina), no terminamos de ser una familia, pero qué se yo... ", sentenció en forma tajante. "Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no", disparó, aunque luego agregó: "Pero tampoco, enemigos", aclaró.

"Tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no"

Embed

Karina la Pricesita se excusó de hablar de si mantiene algún vínculo con Benjamín (9), el hijo de Sergio Agüero: "Sobre ese tema yo no digo si hubo o no relación, me lo guardo, porque cuando hay chicos no opino".

LEÉ MÁS

Otra vez Twitter, escenario de una pelea entre Dalma y la Princesita

Corazón mentiroso