El Mercosur podría expulsar a Venezuela por la Constituyente 

El ministro de Relaciones Internacionales de Argentina, Jorge Faurie, explicó en una entrevista con Télam que los miembros del bloque (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmarán mañana un documento en el que pedirán al presidente Nicolás Maduro que abra un diálogo con la oposición de su país y suspenda la convocatoria a la elección de constituyentes para una reforma constitucional.

Si no lo hace, le avisarán que será suspendido de forma definitiva del Mercosur. "Algunos lo podrán leer como una expulsión, pero en este momento no tenemos que entrar en si es suspensión de esto o lo otro. Tenemos que hablar de que en Venezuela no hay una democracia. Y lo vamos a ratificar si no hay capacidad de diálogo en Venezuela", agregó el canciller.

Consultado sobre la diferencia con la suspensión que pesa actualmente sobre Venezuela, el funcionario indicó que "esta sería permanente, una suspensión de fondo. Una cosa es decirle 'vos estás retrasado en hacer tus deberes de casa', y otra es decirle 'vos no está preparado para ser miembro de este proyecto porque no sos democrático".