El Municipio le llevó la camioneta con una grúa y en realidad se la habían robado

Un jubilado neuquino vivió una insólita situación cuando asistió a la Fiesta de la Manzana y al salir, se encontró con que se habían llevado su vehículo.

Juan Carlos Meza comentó que la noche del sábado llegó al predio de la Fiesta en General Roca y estacionó su camioneta en el interior, tal como le habían indicado. Cerca de las 3 de la madrugada fue a buscarla, pero se encontró con una notificación del Municipio donde se le dejaba constancia que el vehículo había sido secuestrado por estar mal estacionado.

Llamativamente, cuando el hombre se dirigió al predio de Tránsito municipal para ver qué había pasado le dijeron que ellos no habían retirado su Toyota Hilux, que era imposible. Tras horas de búsqueda, recibió un llamado de una mujer policía que le dijo que su camioneta estaba en un predio cercano a General Roca, pero "que no la comprometa".

Luego de tres horas de búsqueda, Juan Carlos encontró su camioneta en un terreno ubicado en la entrada de la ciudad. "El domingo fui a hacer la denuncia y me dijeron que era imposible que la Municipalidad se la haya llevado de ahí. El lunes fui hasta Tránsito para pagar la multa y me dijeron que la boleta no figuraba en las actas, luego un oficial rompió mi boleta y me dijo: "Acá no pasó nada", menos mal que le había sacado una copia", relató el vecino en LU5.

Meza dijo que no hubiera sido posible encontrar su camioneta sin el llamado de esa policía. Cuando logró hallarla, le faltaba la rueda de auxilio y un cajón de herramientas. Además, dijo que ese día se retiraron otros 14 vehículos mientras se desarrollaba la Fiesta de la Manzana.

"La camioneta estaba nueva, tenía 3 meses y se la llevaron en una grúa del Municipio", denunció.