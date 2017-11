El nene y su abuelo se hicieron famosos cuando, hace un año, aparecieron llorando en una fotografía en el momento en que Efraín recibía el diploma por terminar la primaria: emoción porque el chico era el primero de la familia en lograrlo y con mucho esfuerzo.

Todos los días, el pequeño caminaba seis kilómetros junto a su abuelo Ángel para llegar a la Escuela rural Nº 239. Ese esfuerzo hizo que lograra acabar la primaria y pasar a secundaria. Ahora, Efraín le enseña a su abuelo a leer en su tiempo libre.

La foto que se viralizó hace un año está casi olvidada en el pueblo, pero para Efraín y su abuelo les cambió la vida porque fueron invitados por la Fundación River (del equipo argentino River Plate, del que son hinchas) a visitar Buenos Aires, el estadio Monumental e, incluso, conocieron al presidente Macri.

Luego también recibió como regalo una bicicleta para que no deba caminar hasta el colegio pero la sorpresa no sólo llegó para Efraín sino también para todo el pueblo. Muchas donaciones llegaron, pero no son suficientes para cambiar su realidad, aún no tiene agua corriente y ni trabajo formal.

