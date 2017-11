El once ya no es el ideal del DT

Buenos aires. Boca ya no es el equipo imbatible de las primeras ocho fechas ni tampoco el once que salía de memoria y se entendía a la perfección en la cancha. Sin su cerebro, Fernando Gago, ni su goleador, Darío Benedetto, perdió mucho. Y la sangría seguirá, al menos por una fecha, por las salidas obligadas del defensor central Paolo Goltz (expulsado ante Central) y su capitán Pablo Pérez (cinco amarillas). Al menos cuatro bajas de importancia para recibir el domingo a Arsenal que, incluso, podrían llegar a seis si Leonardo Jara y Walter Bou no se recuperan a tiempo de sus molestias físicas (contracturas).