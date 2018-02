El peor momento de la relación entre Policía y Fiscalía

La convivencia entre la Justicia y la Policía siempre ha tenido sus vaivenes producto de la mirada particular que tiene cada uno de los hechos. Para la Policía, todos los delincuentes que se detienen tienen que quedar presos, pero la Justicia debe corroborar que los elementos reunidos sean suficiente y que exista un riesgo real de fuga o de entorpecimiento de la investigación, de lo contrario son liberados.

En medio de esa puja histórica, ahora se suman caprichos, desplantes y reproches.

El 31 de agosto el MPF presentó junto con el Gobierno una app para notificar de los delitos en tiempo real. En esta se cargan todos los datos del hecho, incluso fotos y videos, para ser más expeditivos. Toda esa información da forma a un mapa del delito online.

Lo cierto es que por un capricho de la jefatura la app fue rechazada porque “dicen que no la desarrollaron ellos”, confió una fuente judicial a LMN. El tema dividió las aguas en la propia Policía: “Si es algo útil, se tendría que haber implementado pero, bueno, acá el verticalismo es terrible”. Por ahora, la jefatura no atendió a los fiscales y los derivaron con terceras líneas que no les dieron una respuesta.

El robo de 10 casas en el country Tenis Club volvió a agitar los ánimos. “La fiscalía se enteró del robo por su diario. Acá nadie informó y hay una calentura tremenda. En esta semana habrá un par de reuniones para ajustar esto”, confió otra fuente del Poder Judicial.

El tema es que la acción penal la llevan adelante los fiscales, y la Policía debe notificarlos para que ordenen las medidas a seguir.

Los policías admiten los dichos de los fiscales y lanzaron sus reproches. “Cuando les avisamos, hay fiscales que ni van al lugar y sólo se limitan a pedir que hagamos las medidas de rigor”, disparó una fuente policial en tono crítico.

En estos días podrían llegar a fumar la pipa de la paz, pero nada está cerrado en esta puja.

31/8/17 El MPF y el Gobierno presentaron la app del delito que nunca implementó la jefatura.