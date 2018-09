El Rojo a pleno y Roca con lesionados

Mauro Laspada no podrá contar con Diego Garavano como referencia de área por una lesión muscular (desgarro en el aductor), mientras que el mediocampista central Lucas Mellado sufrió una fisura de peroné.

Mal arranque del Naranja, que tampoco pudo ganar, más allá de haber salvado un punto (2 a 2) ante el debutante en una categoría que parece guardar muchas sorpresas para la temporada.

Diego Trotta no está mucho más tranquilo. Perder en el Mundialista no lo dejó conforme, pero al menos desde lo físico no tuvo problemas a la vuelta de la Costa Atlántica.

Por eso, el técnico de los neuquinos está dispuesto a repetir la formación para buscar una revancha rápida. Así, formaría con Ceferino Arregui; Javier Solís, Carlos López Quintero, César Medina, Jonathan Valenzuela; Manuel Berra, Brian Toro, Facundo Graziano, Alan Vivanco; Hernán Azaguate y Álvaro Klusener.

Roca, por su parte, ante este panorama impensado, plantearía el partido con Lucas Di Grazia; Juan Cifuentes, Luciano Roberti, Guillermo Aguirre, Pablo Ostapkiewicz; Rodrigo Mannara (por Mellado), José Lincopán, Fernando Fernández, Maximiliano Prioreschi; Kevin Guajardo y Hugo Prieto (por Garavano).