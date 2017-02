El secreto de Ailén para tener la cola firme

La modelo y actriz, que se encuentra en Carlos Paz con la obra Sálvese quien pueda, compartió uno de sus grandes secretos de belleza: el de cómo consigue tener una cola firme.

“La cola que todos me elogian la tengo así gracias a las escaleras, no subo más en ascensor”, señaló la blonda en la revista Paparazzi, y continuó diciendo sobre su actual entrenamiento en las sierras cordobesas: “En Córdoba no estoy entrenando nada, no tengo fuerza de voluntad para hacer nada. Duermo cuatro horas por día. Por suerte tengo muchas escaleras donde estoy parando, y eso me ayudó. Tengo las piernas y los glúteos súper duros”.

De esta forma, la ex azafata de Guido Kaczka, invitó a las “señoras” a subir y bajar escaleras y les garantizó los resultados. ¿Se animarán al desafío del verano de Bechara?.