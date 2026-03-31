Detuvieron a tres turistas por caza ilegal en la zona del Pilo Lil

Los cazadores furtivos eran oriundos de Buenos Aires y fueron atrapados tras haber intentado darse a la fuga.

Personal de la Delegación Fauna de Junín de los Andes desplegó un operativo desde el fin de semana último, que resultó exitoso, tras detener a tres personas que se encontraban cazando de forma ilegal en la provincia de Neuquén.

Se trataba de cazadores furtivos a quienes les venía siguiendo los pasos desde el domingo. Desde Fauna detallaron que detuvieron a los cazadores este martes luego de un trabajo de monitoreo y despliegue de parte del personal con asiento en Junín de los Andes.

Estuvo en terreno desde el domingo y hoy logró detener a tres personas oriundas de Buenos Aires las cuales se encontraban ejerciendo la caza ilegal en territorio neuquino, en el sector de bajada de Pilo Lil, a la altura del kilómetro 151.

caza ilegal- detención-turistas-2

Los tres hombres al ser interceptados emprendieron fuga en dirección a la localidad cordillerana de Junín de los Andes de forma infructuosa, gracias a la rápida labor de Fauna. Finalmente, las personas fueron demoradas en el cruce de Aucapan.

Qué habían cazado

El personal de la delegación local se encontró con que los cazadores tenían en su poder una cabeza de ciervo colorado macho, armas y demás elementos utilizados para tal fin.

caza ilegal- detención-turistas-4

Una vez interceptados, procedieron a dar intervención inmediata a efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén, acudiendo al lugar personal del GEOP que comenzó con las diligencias correspondientes.

caza ilegal- detención-turistas-3

Caza ilegal en la provincia

Hace menos de una semana, la Policía demoró a cuatro hombres, que quedaron bajo investigación por presunta caza ilegal. Fue durante un operativo de la Policía en la Ruta 237 que se lelvó a cabo en la madrugada del pasado miércoles. Iban completamente equipados.

Con la colaboración de otro móvil policial, se procedió al secuestro bajo cadena de custodia de la carabina, municiones y, tras la requisa exhaustiva, visores nocturnos, linternas, baterías, cuchillos, bolsas de nylon, pasamontañas y guantes.

caza ilegal

Finalmente, los cuatro hombres fueron trasladados a la Comisaría 28 para su correcta identificación, quedando a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Aunque más positivos fueron los resultados de un operativo que se llevó a cabo a mediados de marzo. En esta ocasión, como resultado de un allanamiento, los efectivos lograron secuestrar elementos vinculados a la actividad furtiva y cabezas de animales silvestres.

El procedimiento tuvo lugar durante la tarde del pasado lunes 16 de marzo en una estancia ubicada sobre la Ruta Provincial N° 63 en el paraje Meliquina y contó con la presencia del personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, con la colaboración de personal de Fauna de Junín de los Andes.

allanamiento meliquina 2

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos una escopeta y una carabina, municiones de distintos calibres, un cuchillo, vestimenta de campo y un teléfono celular.

Además, se incautaron dos cabezas de ciervo colorado (Cervus elaphus). Todos los elementos fueron remitidos a las autoridades para su correspondiente análisis.

El morador del domicilio fue notificado por el inicio de una causa judicial en su contra. La justicia le otorgó la libertad supeditada a cargo de la Fiscalía interviniente.

Las tareas se realizaron en el marco de una investigación por presuntas infracciones relacionadas con la fauna silvestre. La investigación continúa su curso mientras se analizan las pruebas recolectadas en el procedimiento.