Detuvieron a cuatro hombres cazando ilegalmente en la zona cordillerana

El operativo permitió dar con los hombres a la altura del kilómetro 1623 de la Ruta Nacional 237.

Cuatro hombres fueron demorados y quedaron bajo investigación por presunta caza ilegal en un operativo de la Policía en la Ruta 237 esta madrugada. Iban completamente equipados.

Según informó la Policía, el descubrimiento se dio este miércoles a la madrugada, pasadas las 2, mientras efectivos del Destacamento Nahuel Huapi realizaban un patrullaje preventivo sobre la ruta nacional, a la altura del kilómetro 1623.

En esas circunstancias, los uniformados identificaron una camioneta que llamaba la atención por intentar alumbrar hacia los laterales con una linterna, lo que les resultó llamativo.

Tras lograr que el conductor detener la marcha del vehículo, los policías procedieron a identificar a sus ocupantes, quienes manifestaron encontrarse de visita en la zona. Durante la entrevista, uno de ellos indicó poseer un arma de fuego con documentación, lo que motivó un control más exhaustivo.

caza ilegal (1)

De manera preventiva, se dispuso el descenso de los ocupantes del vehículo y la verificación del rodado, constatándose en el interior la presencia de una carabina calibre .30-06 junto a municiones.

Ante esta situación, se le dio intervención a la Fiscalía de Villa La Angostura, desde donde se ordenó la demora de los involucrados, la requisa del vehículo y el secuestro del arma y otros elementos.

Con la colaboración de otro móvil policial, se procedió al secuestro bajo cadena de custodia de la carabina, municiones y, tras la requisa exhaustiva, visores nocturnos, linternas, baterías, cuchillos, bolsas de nylon, pasamontañas y guantes.

Finalmente, los cuatro hombres fueron trasladados a la Comisaría 28 para su correcta identificación, quedando a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El increíble botín que obtuvo la Policía en un allanamiento por caza ilegal

Días atrás, la Policía de Neuquén llevó adelante un exitoso operativo en la lucha contra la caza ilegal. En esta ocasión, como resultado de un allanamiento, los efectivos lograron secuestrar elementos vinculados a la actividad furtiva y cabezas de animales silvestres.

El procedimiento tuvo lugar durante la tarde del lunes 16 en una estancia ubicada sobre la Ruta Provincial N° 63 en el paraje Meliquina y contó con la presencia del personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, con la colaboración de personal de Fauna de Junín de los Andes.

Las tareas se realizaron en el marco de una investigación por presuntas infracciones relacionadas con la fauna silvestre.

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos una escopeta y una carabina, municiones de distintos calibres, un cuchillo, vestimenta de campo y un teléfono celular.

allanamiento meliquina

Además, durante el allanamiento se incautaron dos cabezas de ciervo colorado (Cervus elaphus). Todos los elementos fueron remitidos a las autoridades para su correspondiente análisis.

Asimismo, el morador del domicilio fue notificado por el inicio de una causa judicial en su contra. La justicia le otorgó la libertad supeditada a cargo de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa su curso mientras se analizan las pruebas recolectadas en el procedimiento.