Luego del calor: el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

Así estarán las temperaturas para este miércoles y el inicio del cuarto mes del año, previo al fin de semana largo.

Así estará el clima en Neuquén de cara al inicio de abril.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este martes y el resto de la semana para Neuquén capital y el resto de la provincia. Tras dos días de calor y de cara a un fin de semana largo, la pregunta es inevitable ¿Cómo estará el tiempo en estos días?

Según el reporte meteorológico del SMN para este miércoles, el Alto Valle mantendrá un clima estable, sin alertas por tormentas y sin ráfagas de viento intensas. El cielo se presentará con nubosidad parcial durante toda la jornada. Las máximas podrían alcanzar los 24 grados, mientras que la mínima será de 17º. No se prevén precipitaciones .

El fin de semana largo , que inicia este jueves 2 de abril, conmemorando a los caídos en la Guerra de Malvinas y que coincide con Semana Santa, se mantendrá con similares condiciones hasta el viernes inclusive, luego, la temperatura podría bajar considerablemente el sábado y domingo.

Las condiciones esos dos días serán muy similares, con temperaturas máximas de hasta 14°C y mínimas de 10°C. El viento será moderado, pero constante, con ráfagas de hasta 50 km/h en la capital neuquina. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

Clima - nublado (6)

El clima en el resto de la provincia de Neuquén

En el norte y el centro de la provincia, las condiciones climáticas serán muy similares a la capital. Habrá máximas de 22º y mínimas de 12º este miércoles. De cara al finde largo, el clima se mantendrá estable el jueves y viernes, con un pronunciado descenso de las temperaturas para el sábado y domingo, momento en el que las temperaturas llegarán a mínimas de 8°C.

En el sur de la provincia y zona cordillerana, las mínimas serán de 7º el miércoles y habrá máximas que podrían alcanzar los 15º. El viento será leve. De cara al fin de semana largo, el tiempo será frío y nublado. Se esperan mínimas de hasta 3°C durante la mañana y mediodía del jueves y viernes.

Semana Santa 2026: qué días no se trabaja y cómo queda el fin de semana largo

El cronograma de feriados 2026 en la Argentina establece dos jornadas no laborables durante Semana Santa: el 2 y el 3 de abril.

Mientras que el Viernes Santo responde a la tradición religiosa, el jueves 2 corresponde al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que configura un fin de semana largo en el inicio del mes.

almanaque Un feriado extra se suma al finde largo de Semana Santa.

El jueves 2 de abril cumple una doble función en el esquema de 2026 ya que representa el Jueves Santo y también el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Si bien el Jueves Santo no está pautado como feriado, este año se da la coincidencia con el asueto.

La Ley 27.399, que regula la disposición de los días festivos en la Argentina, conocida como la Ley de establecimiento de feriados y fines de semana, incluye el listado completo de todos los asuetos nacionales obligatorios.

La legislación define cuáles fechas poseen carácter inamovible y cuáles permiten traslados. Esta normativa define que, además que el 2 de abril, el Viernes Santo sea feriado.

En definitiva, el 2 y 3 de abril no se trabaja en la Semana Santa, además del sábado y domingo.