El sistema eléctrico, contra las cuerdas por el calor

Neuquén.- En una de las jornadas más calurosas en lo que va del verano, la temperatura arañó el jueves los 40 grados y puso en jaque al sistema eléctrico de la ciudad, con un consumo que se acercó al límite de capacidad que tiene la cooperativa CALF. Para los próximos días se esperan registros similares en los termómetros y un verdadero problema para la distribución eléctrica, complicado aún más por una falla en la Central Alto Valle.

“Está difícil no prender el aire”, admitió Carlos Ciapponi, el presidente de CALF, ante el calor agobiante que echa por tierra los discursos del uso racional de la energía. Con las temperaturas que no amainaban, ayer no quedaban aires acondicionados y ventiladores sin prender en las oficinas y viviendas de la ciudad, lo que implicó un consumo récord de energía.

Según explicó Ciapponi en declaraciones a LU5, el consumo de la ciudad esta semana fue de 136 mil kw por hora. La cifra representa un aumento del 60% con respecto al uso promedio que se hace en Neuquén durante el resto del año: unos 85 mil kw por hora. En Plottier, la situación fue similar, ya que el jueves se llegó al límite de capacidad de la cooperativa local: 20 mil kw por hora.

“Estamos al límite. Tres días más con esta temperatura nos liquida”, aseguró el titular de CALF ante un panorama desalentador en Neuquén, ya que los pronósticos del tiempo no ofrecen cifras mejores para los próximos días (ver aparte). Así, es posible que el consumo de los habitantes les exija aún más a los transformadores, que ya están sobrecargados.

En Plottier, donde el consumo llegó al punto límite, uno de los equipos de seguridad de la Estación Transformadora Valentina dejó de funcionar y provocó un corte de luz de casi 12 horas en la ciudad.

“Las altas temperaturas y el gran consumo hacen que en algún momento los equipos se quemen”, señaló Sergio Soto, presidente de la cooperativa local, quien aclaró que los operarios trabajaron toda la noche para conectar un equipo nuevo.

Ciapponi explicó que el principal problema que afronta CALF es la continuidad de los días de calor, que no permite que los equipos sobrecalentados “se refresquen” para poder funcionar con normalidad.

“Los seccionadores y el cable no entienden nada de electricidad, sólo entienden de temperatura”, afirmó el funcionario, y agregó que, ante la suba de la temperatura ambiente, los equipos interpretan un mayor consumo porque los cables se calientan.

“Entiende que tiene más carga de lo que realmente tiene, como si tuviera más cosas conectadas”, aclaró.

De ese modo, una noche fresca funciona como un alivio para que los equipos vuelvan a enfrentar el siguiente mediodía con normalidad. Sin embargo, el calor no se redujo en la madrugada de ayer. A las tres de la mañana aún marcaban 25 grados, lo que se sumó a una fuerte tormenta que dejó sin servicio a varios sectores como Sapere y Provincias Unidas (ver aparte).

A los equipos trabajando al máximo se sumó una falla en la Central Térmica Alto Valle, que se encuentra a pocos metros de los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti.

Según informaron, la estación se salió de sistema y dejó de generar energía, lo que podría provocar cortes rotativos para disminuir la demanda.

El problema afecta a Neuquén, Cipolletti y Cinco Saltos, y se convierte en una complicación más para un sistema eléctrico al que las condiciones meteorológicas parecen no darle tregua.

Altas temperaturas, tormentas eléctricas y ocasional granizo

Aunque un día fresco podría significar un gran alivio para el sistema energético de la ciudad, los pronósticos no otorgan mucha esperanza y ya anuncian temperaturas altas para los próximos días.

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para hoy se espera una máxima de 35 grados, con probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias y ocasional granizo.

El domingo continúan las alertas por lluvias y granizo, pero la temperatura escalará otra vez a una máxima de 39 grados, un número similar al registro del jueves, donde los equipos se acercaron al colapso.

El calor se aliviará un poco el lunes, con máximas pronosticadas en 34 grados, y volverá a subir el martes hasta los 36 grados, con cielo mayormente despejado.

“El aire subtropical estará instalado por varios días. Después del fin de semana largo podemos tener episodios de tormenta con vientos fuertes y granizos y chaparrones de variada intensidad. La inestabilidad será sobre el centro-norte de Neuquén”, indicó el pronosticador de la AIC Fernando Frassetto. “La inestabilidad de la noche del viernes se va a intensificar durante los próximos días”, agregó. En tanto que la zona cordillerana “estará con buenas condiciones”, indicó.

Chaparrón fuerte y voladura de carteles

La fuerte tormenta de la madrugada de ayer afectó tanto el suministro eléctrico, a partir de varias fallas registradas en las estaciones, como algunos sectores de la ciudad, donde se dieron inundaciones y voladuras de árboles y carteles.

Algunos sectores de Neuquén, como la esquina de Avenida Argentina y Purmamarca o el cruce de Santa Cruz y Perito Moreno, quedaron inundados. Un árbol se cayó sobre un auto en Linares y Copahue, y en calle Alcorta 265 se registró la caída de un cartel de grandes dimensiones sobre un auto que estaba estacionado en el sector.

En Sapere y Provincias Unidas, un rayo afectó una línea de media tensión y provocó cortes de luz que fueron solucionados en la mañana de ayer por los trabajadores de CALF. Según señaló Carlos Ciapponi, presidente de CALF, se contornearon los aisladores de los transformadores, lo que provocó un corte de 17 minutos.

En Jardines del Rey, por otro lado, los vecinos aclararon que la luz se cortó diez veces durante la madrugada y, según explicó Ciapponi, la intermitencia fue causada por un mecanismo automático de protección que busca subir la térmica pero se interrumpe ante la presencia de un material húmedo.

Por su parte, los vecinos de Plottier pasaron casi 12 horas sin el servicio de energía eléctrica, luego de que se quemara un reconectador que brinda seguridad a los equipos de la estación transformadora Valentina, administrada por el EPEN.