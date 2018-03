El sueño de Lucas Rossomanno ya se puso en marcha

“El equipo Santagata Motorsport me entregó un auto muy bueno, eso me hizo tener mucha confianza. Tuvo sus cosas difíciles, como todos los autos que me he subido, y lo positivo fue que me pude adaptar rápido. No terminamos como queríamos pero igual estoy contento”, contó Lucas, quien tuvo que abandonar en la final por un choque.

El neuquino Sami Mendaña fue el invitado de Rossomanno: “Estoy agradecido porque me explicó y aconsejó mucho y me acortó los pasos”.

La próxima fecha, dentro de dos semanas, volverá a ser en La Plata. “La esperamos con muchas ganas. Hay que ir paso a paso porque nos quedan muchas carreras para seguir aprendiendo”, resaltó.