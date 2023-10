El súper chisme que contó Marina Calabró sobre Jésica Cirio

“Yo no me voy a meter en cuestiones sensibles de la familia Cirio, pero el argumento de que Insaurralde viajaba a Colombia a ver a los primitos de Jesica… Bueno, hay que ver si un juez se lo cree. Porque hablamos de una asiduidad que no parece estar justificada en estas cuestiones” , dijo Calabró en Radio Mitre.

Punzante, la periodista agregó: “Puede ser un tío muy apegado, pero no viajaba ni siquiera ella a Colombia. ¿Iba él a ver a los primos de ella? Con una frecuencia llamativa. Y si fuera así ¿por qué no lo explicaron antes? Porque esta información está hace tres días”.

MARINA CALABRÓ - JÉSICA CIRIO.mp4 Marina Calabró dio su opinión sobre la entrevista de Jésica Cirio en El noticiero de la gente.

“El argumento de los primitos a mí me pareció casi una tomada de pelo, porque no niego que la tragedia familiar exista, quiero que se entienda bien. Pero los viajes, veintisiete, según dice Mauro Szeta, las fechas no condicen con la tragedia que ella señala” puntualizó Marina.

EL PATRIMONIO DE JÉSICA CIRIO

Fiel a su estilo incisivo, Calabró consideró que “ella habló de que es laburante y a los quince días ya estaba trabajando, pero no puedo soslayar qué hay muchas figuras del espectáculo, del status de Jésica e incluso más, y mucho más, y no tienen ni el patrimonio ni el nivel de vida que ella ha conseguido”.

“Yo sé cuanto gana un conductor y un panelista de televisión, y también un influencer… y siempre llamó la atención que el patrimonio de Cirio no fuera en línea con el de otras figuras del medio de su misma posición. Igual esto no me lo tiene que explicar a mí, lo hará ante la justicia y si cierra quedará libre de culpa y cargo, mientras tanto está imputada en una causa por enriquecimiento ilícito”, remarcó.

Por otra parte, Marina contó que Jesica Cirio había querido hablar en Telefé Noticias, el noticiero de la noche, pero en el Canal le contestaron que no iban a manchar al informativo central con este tipo de cuestiones, por lo que ella aceptó hacer su descargo al mediodía.