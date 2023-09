Marina Calabró contó lo que nadie sabía de la pelea de Carmen Barbieri y Yanina Latorre

AS4VBV7S4ZGHRJ6TNGSKPSZAVY.avif

"Uno tiene derecho a estar enojado, a iniciar acciones legales, pero la descalificación personal entre mujeres, entre compañeras del medio, la verdad es que eso no me gusta. Así que ni me ofrezco a juntar las partes a que tomen un café, porque esto me parece que termina en tribunales y puede haber esquirlas”, sentenció ante la mirada atenta de cada uno de sus compañeros.

"¿Sabés qué? ¡Me hartaste, Latorre! ¿Quién te creés que sos? ¿Quién es? ¿La dueña de la televisión? ¿De dónde venía? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey, que la amo? ¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Nunca nombré a Sofía. No quisiera que se repita con otras personas, porque yo también pasé un momento terrible… ¡Y vos también!", arremetió.

"¡A vos te cag*ron! ¡Te metieron los cuernos! ¡Lo que habrás adelgazado! Mamita ¡Ya sos flaca!, imagínate, si yo bajé de peso que soy una gordita, imaginate vos, mi amor ¡Estoy harta de vos!”, sentenció Carmen Barbieri, quien aseguró que le iniciará acciones legales a la integrante de LAM.