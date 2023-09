Yanina Latorre reveló la dura decisión que tomó Carmen Barbieri con la ex de Fede Bal

Embed

En respuesta, Yanina Latorre no se quedó callada y compartió detalles de una conversación que había tenido con Sofía Aldrey, ex pareja de Fede Bal, desmintiendo a Carmen Barbieri. "Carmen no era la cuestión aquí. Te haces la copada y no lo sos. Si te sacaste, Carmencita, el problema es tuyo, no mío", expresó Latorre.