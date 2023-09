El fuerte mensaje con el que Estefi Berardi dejó mal parada a Yanina Latorre

Lo cierto es que el tema traspasó lo mediático y derivó en una demanda y este miércoles Estefi anunció que llegaría a juicio oral. El problema fue que Yanina habló en LAM y negó en parte sus dichos. "Lo que tuvimos fue una mediación, es decir, no hay juez. No hay juicio todavía, Lo que pasa es que ella no tiene idea de nada. No hubo acuerdo pero no se habló ni se hizo nada. Le preguntaron a nuestros abogados si alguno de los dos quería decir algo y ninguno dijo nada”.