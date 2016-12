El terror de las gimnastas

Estados Unidos

Un ex médico del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos está siendo investigado por decenas de denuncias de abuso sexual contra las deportistas, todas menores de edad. Y no sólo eso, ahora se hizo un macabro descubrimiento. El FBI encontró el espantoso archivo de pornografía infantil, compuesto por 37.000 fotos y videos hechos con Go Pro, en los discos duros del doctor Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos durante casi 30 años, acusado de cometer varios abusos sexuales.

El médico, oriundo de Michigan, quien fue despedido en septiembre cuando comenzaron a llegar las denuncias, fue arrestado sin derecho a fianza luego del hallazgo de varias pruebas en su contra, incluyendo material multimedia que muestra presuntamente como él abusaba de las niñas.

Según el testimonio del agente Rod Charles a NBC News, en las imágenes Nassar aparece abusando de una niña de 12 años. Charles detalló que parte del material estaba en discos duros en los tachos de basura fuera de la casa de Larry y que en los videos se ven abusos con niñas en una piscina.

368 niñas abusadas del equipo de Gimnasia de EE.UU. El diario Indianapolis Star publicó una investigación que confirmó que al menos 368 niñas sufrieron alguna forma de abuso sexual en los últimos 20 años en Estados Unidos.

Nassar, que tiene más de 60 denuncias policiales y tres demandas en su contra, se declaró inocente de todos los cargos, pero seguirá encarcelado después de estas nuevas revelaciones. Ya había sido acusado la semana pasada de abuso sexual a una niña en su casa entre 1998 y 2005, aunque quedó libre luego de pagar una fianza.

En los últimos meses, decenas de mujeres han denunciado que Nassar abusó de ellas durante las revisiones médicas a las que acudían regularmente. Nassar, quien es padre de tres niños, estuvo al servicio del equipo médico que asistió a los gimnastas de Estados Unidos durante la disputa de cuatro juegos olímpicos.

Una atleta que formó parte de la selección estadounidense entre el 2006 y 2011 aseguró que los abusos comenzaron cuando ella era menor de edad. Jane LM Doe, como se hace llamar, también acusó a USA Gymnastics de ignorar y/o ocultar el supuesto abuso.

Con 53 años, el doctor fue acusado por otras dos ex deportistas. Una de ellas fue Rachel Denhollander, mientras que la otra es una ex medallista olímpica que no quiso dar a conocer su nombre. Ambas mujeres dieron su versión acerca del abuso del ex médico del equipo estadounidense de gimnasia.

Según las versiones, Larry Nasar les tocó los genitales y los pechos; una de ellas alegó que el doctor hizo comentarios ofensivos y sugirió que le practique sexo oral. “Estaba aterrorizada, muy avergonzada y muy confundida. Él es un doctor famoso que tiene la confianza de mis amigas y otras gimnastas. ¿Cómo pudo llegar a esta posición en su carrera médica?”, se lamentó Denhollander.

El pasado 15 de diciembre, el diario Indianápolis Star reveló que un total de 368 gimnastas de Estados Unidos fueron víctimas de abuso sexual por parte de entrenadores y directivos en los últimos veinte años. “En más de una docena de casos, las personas que han contactado con la federación se han decepcionado por su accionar o ni siquiera han recibido algún tipo de respuesta”, señaló el diario en su investigación.